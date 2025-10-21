この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画タイトル「【辛口レビュー】Google製のセキュリティカメラ『Google Nest Cam 屋内用』をレビューします。見守りカメラ欲しい方はぜひ見てください」で、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが最新のGoogle Nest Cam室内用モデル（第3世代）について詳細なレビューを行った。動画内で戸田さんは「高級感ナンバーワンですね。その分価格もちょっと高いんですが、納得の高級感だなと思いました」と、デザインや質感への率直な印象も交えて紹介。



卵形のユニークなボディと白のマットな仕上げ、「監視カメラ感が強くないので部屋に置いても違和感ない」「金属パーツもミラー仕上げで超絶高級感」と、外観や素材についても高評価を口にした。さらに「Google Homeアプリ経由のセットアップも非常にわかりやすい」と、導入の簡単さもアピールする一方で、「ACアダプターの形は横型の方が使いやすい」など、家庭での実用性にも触れている。



人物認識機能については「この距離感で顔をちゃんと認識して、岡本さんと藤原さんということで、顔を認識して理解してる」と実演。「知らない人が通ったときにはちゃんとアラートが来る」と、見守りカメラとしての実力も確認できたという。ナイトビジョン機能や双方向通話についても「部屋が真っ暗でもきれいに映る」「外出先から家族と連絡できて便利」と、その強みを紹介した。



一方、戸田さんは今後予定されているアップデートについても指摘。「2026年初旬に、ジェミニ対応で『1日中何があったか要約してくれる』『家電の自動コントロール』などの目玉機能が来る」と将来性を示しつつも、「今の時点では全くそれ使えませんので、またアップデートされてタイミングがあれば紹介したい」と現状への冷静なコメントも。「価格は15,800円。これが高いか安いかはその機能が来てからで判断でもいいと思います。慌てて買わなくてもいいのではないか」と購入時期に関する独自見解も述べている。



最後は、「アップデートが来たら点数を付ける予定」とし、今回はあえて点数評価を見送り。「本体の質感はよくできてる」と評価しつつも、「有料契約でフル機能が使えるようになってからが本番」と締めくくった。