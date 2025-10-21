タレントのマツコ・デラックス（52）が20日、月曜コメンテーターを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。コメントを“拒否”する場面があった。

曜日にかからわず連日放送している「日刊BINKANランキング」のコーナー。この日の1位に選ばれたニュースは「昭和生まれへの誤解」がテーマの記事だった。

2025年10月10日が昭和100年10月10日にあたることがSNS上で話題となったことを受け、令和を生きる若者たちの「昭和生まれへの誤解」について書かれた記事。

そこには「全員が戦争経験者」「今も現役で活躍している人はいない」「全員バブル時代の恩恵を受けた」「ガラケーやワープロなど古い機器しか使えない」「昭和生まれ同士に世代間ギャップはない」などの言葉が並んだ。

番組MCを務める昭和47年（1972年）生まれの垣花正（53）は「嘘でしょ…」と思わず小さな声でつぶやいたが、ニュースについてコメントを求められた同じく昭和47年生まれで今月26日に53歳の誕生日を迎えるマツコは「いやこれ、本気で答えちゃダメです。こいつら全部バカにしてんです、ジジイを、ババアを」とあきれたように一言。「だからもうこんなのにまともに答えちゃダメですから。トラップです、こんなのは」と続けた。

そして、「もし本気で言ってるとしたら、本当に日本にいらないぐらいバカです」とバッサリ。

「近代史を全く勉強してこなかったっていうことですから。そういうことですよ。だからもう相手にしなくていいんです、こういうクラスは、はい」と冷静な声で口にした。

これに昭和59年（1984年）生まれの番組MC・大島由香里（41）が「むしろ乗ってしまうと…」と口を挟むと、マツコは「“またムキになってるジジイ〜！”って言われるだけですから」とし、「“そうね”“そうですねぇ”“つらかったですよ戦争は”って言っとけばいいんです」と上品なマダム風口調でほほ笑みを浮かべながら皮肉った。

苦笑いの大島が「じゃあ、誤解したままでいいよ、と」とすると、マツコは「いい、いい。いいよ、いいよ。必要ない人たちですから、日本に。大丈夫です、はい」と言い切った。