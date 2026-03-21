3月20日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）にタレントでプロレスラーのフワちゃんが生出演し、約1年7カ月ぶりに本格的な地上波復帰を果たした。「フワちゃんは2024年8月にタレントのやす子さんに対するX上の暴言が問題となり、レギュラー出演するラジオ番組『フワちゃんのオールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送系）や、出演していたGoogle PixelのCMが打ち切りとなり、芸能活動を休止しました。その後、2025年11月にプロ