人気韓国人DJ・音楽プロデューサーのNight Tempo（ナイトテンポ）が3月13日に更新したXで、14日に開催されるイベントの出演キャンセルの理由を明かした。「ナイトテンポさんは、往年の日本の歌謡曲やディスコカルチャーなどを新しくリバイバルさせたDJとして注目されています。現在、1970年代後半80年代を中心とする日本の音楽は“シティ・ポップ”の括りで世界的なブームとなっており、ナイトテンポさんはその立役者の一人です