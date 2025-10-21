¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ 10¡¦23¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ËÉÔ»²²Ã¡ª¡¡Ä¶°ÛÎã¡ÖºßÇ¤´ÆÆÄÉÔºß¡×¤ÎÍýÍ³
¡¡¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬£²£°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£²£°£²£µ¥Ñ¡¼¥½¥ë¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£¶Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¥Ñ£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò£²¡½£±¤ÇÂà¤±¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸£±¾¡¤ò´Þ¤àÄÌ»»£´¾¡£³ÇÔ¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤«¤é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤òÆÍÇË¤·¡¢¥»²¦¼Ô¡¦ºå¿À¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤Ç£Î£Ð£ÂºÇ¶¯¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç±ÊÂ³Åª¤Ê¾ï¾¡·³ÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æº£µ¨¤«¤éÁÈ¿¥²þ³×¤òÃÇ¹Ô¤¹¤ëµåÃÄÂ¦¤¬¡¢£²£³Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆüËÜµå³¦¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ï¢ÇÔ¤ÇµÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Âë¤¬¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤¬£·²ó£±¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¡£Âè£µÀï¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·âÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ñ¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎËÒ¸¶Âç¤¬¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÈÂ©¤ò¿á¤ÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¶¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤òÅÝ¤·¡¢¥Ñ²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¡£ºòµ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£¹£±¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤â£¸£·¾¡¤Ç¾¡Î¨¤Ï£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²¦¥¤¥º¥à¡×¤Î¤â¤È¾ï¾¡¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤àµåÃÄ¤Ï¤«¤Í¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Çµå³¦¤ò¥ê¡¼¥É¡£¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ÎÀº¿À¤Ç¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂë¤¬º£½©¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âµå³¦¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¡£¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê£µ£´¡Ë¤¬£²£³Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â¨ÀïÎÏ¤ò´Þ¤á¤¿¿·¿ÍÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë¡¢ºßÇ¤Ãæ¤Î¸½¾ìºÇ¹â»Ø´ø¼Ô¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ïµå³¦¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÁÈ¿¥²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ëµåÃÄ¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¼çÆ³·¿¤Î¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Î®¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¾ëÅç·ò»Ê£Ã£Â£Ï¡Ê£´£¹¡Ë¤¬¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÌç¤Î¼Â¼Á¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¡£¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ä¥È¥ì¡¼¥É¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤¹¤Ù¤Æ¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬Å¾´¹ÅÀ¤Ç¡¢µåÃÄ¤¬²¹¤á¤Æ¤¤¿¹½ÁÛ¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸µÍè¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È´°Á´¼çÆ³·¿¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡££²£°£±£±Ç¯¤Ëµå³¦½é¤Î»°·³À©¤òÉß¤¡¢£²£³Ç¯¤Ë¤Ï»Í·³À©¤ò»ÏÆ°¤µ¤»¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤ò´Þ¤á¤ÆËèÇ¯£±£²£°¿ÍÄ¶¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë³ÈÂç¡£¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬Î¨¤¤¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¤¬°ì¡Á»Í·³¤Þ¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥àÁ´ÈÌ¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºßÀÒÁª¼ê¤ÎÇ¯Îð¹½À®¤äÀ®Ä¹Â®ÅÙ¤òÇÄ°®¤·¡¢±ß³ê¤ÊÀ¤Âå¸òÂå¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Õ¥í¥ó¥ÈÉôÌç¤¬¥É¥é¥Õ¥ÈÀïÎ¬¤ò£±£°£°¡ó¼çÆ³¤¹¤ë·Á¤ò¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â½¢Ç¤»þ¤«¤éÍý²ò¡£¤¹¤Ç¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¤È¸½¾ì¤Î¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤¬¡¢º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÉ½ÌÌ²½¤¹¤ë·Á¤À¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢»ØÌ¾Áª¼ê¤¬½ÅÊ£¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤¯¤¸°ú¤Ìò¤Ï¾ëÅç£Ã£Â£Ï¤¬Ì³¤á¤ë¸«¹þ¤ß¡£¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤»Ø´ø´±¤ÏÊ¡²¬¤Ë»Ä¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀï¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£µåÃÄ¼óÇ¾¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÏËèÇ¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦µåÃÄ¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÄ¾Á°¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤¬¸½¾ì¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä¶°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ëºßÇ¤´ÆÆÄÉÔºß¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡¢Âë¤¬µå³¦¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£