脱・税理士の菅原氏が提言！経費と福利厚生の線引きをこう使え『節税効果が絶大！小規模企業共済の貸付制度と年金基金を組み合わせるとダブルで所得控除できます！』

脱・税理士の菅原氏が暴く！「意図せず」vs「重加算税」という矛盾『本当に意図的ではなかったのか？ファブリック東京が国税から3年5億の所得隠しを指摘された件について解説します。』

脱・税理士の菅原氏が明快に断言！業種・規模・地域で読み解く現実『倒産リスクが高い会社が急増中…中小企業が倒産から逃れられない理由を解説します。』