³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª ¡Ú½µ´ÖÅ¸Ë¾¡Û―¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤Ç¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×ºÆ»ÏÆ°¤Ø
¡¡º£½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÃÂÀ¸¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£Àè½µ¤Ï¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Î¥Ã¦¤¬·ùµ¤¤µ¤ì¡¢13Æü¤Î½ËÆü¼è°ú¤Ç¤Ï4Ëü5180±ß¤Þ¤ÇµÞÍî¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ë¤è¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¼ùÎ©¤Ø¤Î´üÂÔ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢½µ¸åÈ¾¤Ï¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤¬ºÆÇ³¤·¡¢17Æü¤Ë¤Ï°ì»þ4Ëü8540±ß¡Ê¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤òÈ¯É½¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¹â»Ô¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÈÀ¯ºö¤Ç°ìÃ×¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤ÏÏ¢·È¤¹¤ë¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢21Æü¾¤½¸¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤ÎÂè104Âå¼óÁê¤Ø¤ÎÁª½Ð¤¬³Î¼Â¤Ê¾ðÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¯ºö´üÂÔ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¹â»Ô¥È¥ìー¥É¤ÎºÆÇ³¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¥í¥ó¥°¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤»¤è¤¦¡£
¡¡17Æü¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥çー¥ÈÍ¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü7510±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡Ê½ªÃÍ¤ÏÁ°ÆüÈæ880±ß°Â¤Î4Ëü7550±ß¡Ë¡£¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤«¤é»ý¤Á¹âÄ´À°¤ÎÆ°¤¤¬Æþ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£16Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃÏ¶ä¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡¦¥Ð¥ó¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ¤ä¥¶¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥Ð¥ó¥³ー¥× ¤¬¡¢ÉÔÀµ¤Îµ¿¤¤¤Î¤¢¤ëÍ»»ñÌäÂê¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ÆµÞÍî¡¢¶ä¹Ô³ôÁ´ÂÎ¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢17Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥Õ¥¹¡¦¥µー¥É¡¦¥Ð¥ó¥³ー¥× ¤ä¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë ¤Ê¤É¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·è»»¤òÈ¯É½¡£¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥¶¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÌäÂê¤ÏÃÏ¶ä¶È³¦¤Î°ìÉô¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¶ÉÃÏÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢¿®ÍÑ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê·Ù²ü´¶¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢17Æü¤ÎÅìµþ»Ô¾ì¤Ç¼å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±¡¢¾Ú·ô¤Ê¤É¤Î¶âÍ»¥»¥¯¥¿ー¤òÇã¤¤Ìá¤¹Æ°¤¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬¸·³Ê¤Ê¥ì¥¢¥¢ー¥¹Í¢½Ðµ¬À©¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¹³¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Á°½µ¡¢11·î¤«¤éÃæ¹ñ¤Ë100¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤ÎºÆÇ³¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤ÎÄÌ¾¦¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤·¤Æ³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤Î²ñÃÌ¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢10·îËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¾®¹¯¾õÂÖ¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÂÐºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï17Æü¤Î²¼¤²¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü7490±ß¡Ë¿å½à¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¿¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï°ì»þ4Ëü7120±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¡¢ÀÚ¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë+1¦Ò¡Ê4Ëü7670±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥×¥é¥¹·÷¤ò²óÉü¤·¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¤Ï4Ëü8290±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹âÃÍ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºÆ¤Ó+1¦Ò¤È+2¦Ò¡Ê4Ëü9180±ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢10Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿¹âÃÍ¤Î4Ëü8940±ß¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢+1¦Ò¤òÃæ¿´¤Ë25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê4Ëü6150±ß¡Ë¤È+2¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï+1¦Ò¤È+2¦Ò¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£+2¦Ò¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢+3¦Ò¡Ê5Ëü0700±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¾è¤»¤¬¼ÍÄø¤ËÆþ¤ë¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥·¥çー¥È¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎËÉ±ÒÈñÉéÃ´¤äÂÐÊÆÅê»ñ¤ÎÍú¹Ô¤¬µÄÂê¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô»á¤Î¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡£Î¾¼óÇ¾¤Î¿®Íê´Ø·¸¹½ÃÛ¤äÆüÊÆÆ±ÌÁ¶¯²½¤Ê¤É¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£