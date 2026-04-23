京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、京都府警が行方不明の結希君を捜索中の段階で、養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）（死体遺棄容疑で逮捕）が、府警に「（結希君を）学校に送った後、公衆トイレに寄った」と説明していたことが、捜査関係者への取材でわかった。安達容疑者が逮捕されてから２３日で１週間。府警は、安達容疑者が実際に車で公衆トイレに寄ったとみて