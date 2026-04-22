自民と維新の与党が「第3号被保険者」の対象者を減らしていく方向で一致した。会社員や公務員に扶養されている配偶者、主に専業主婦が当てはまり、本人が保険料を負担しなくても、将来年金を受け取ることができる制度だ。【映像】年金1号・2号・3号、いくら払っていくらもらえる？（一覧）40年前に始まった仕組みだが、共働き世帯の増加や、さまざまな働き方を背景に、これまで制度の見直しが議論されてきた。与党の表明にSNS