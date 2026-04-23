ネットオークションで、掘り出し物を安く手に入れられる便利な場所だ。しかし、向き合い方を間違えると、そこは欲望と意地がぶつかり合う戦場へと変貌する。ガールズちゃんねるに4月上旬、「ヤフオクでついヒートアップしてしまう」というトピックが立ち、同じような「中毒症状」に悩む人たちからの声が寄せられた。トピ主は、入札合戦になるとついムキになってしまい、当初の予想よりも高値で落札してしまうという。驚くのはその