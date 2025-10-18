MFS¡¢Campanella¡õJUMADIBA·Þ¤¨¤¿¿·¶Ê¡ÖÊÌ¤Ë¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥Ä¥¢ー³Æ²ñ¾ì¤Ç¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¤â
¡¡MFS¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖÊÌ¤Ë feat. Campanella, JUMADIBA¡×¤ò10·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§MFS¡¢¡ÈÂ¸ºß´¶¡É¤È¡È¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡É¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤ÇÇ®¶¸À¸¤ó¤À½é¥ï¥ó¥Þ¥ó¡¡µÒÀÊ¥¨¥ê¥¢¤ÇDJ¤â¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢MFS¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥¯DJ¤ÎRUI HAYAKAWA¤¬¥Óー¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥Þ¥Êー¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë1¶Ê¤À¡£°¦ÃÎ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëRUI¤Ï¡¢¥Ùー¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ä¥À¥ó¥¹¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¥·ー¥ó¤ÎÇ®¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿DJ¡¿¥Óー¥È¥áー¥«ー¡£MFS¤È¤Ï¡ØCOMBO¡Ù°ÊÍè¤ÎÌÁÍ§´Ø·¸¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡È¸½¾ì¤òÃÎ¤ë2¿Í¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÆµÛ¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¹Å¼Á¤Ê¥Óー¥È¤ÈÄã²»¤Î¥°¥ëー¥ô¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¾å¤Ç¡¢MFS¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥é¥Ã¥×¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÒ±é¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éº©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëCampanella¡¢JUMADIBA¤¬»²²Ã¡£¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ÇµÒ±é¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤MFS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èà¤é¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¡£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î¥Õ¥í¥¦¤È²¹ÅÙ´¶¤¬¸òºø¤·¡¢¸½¹Ô¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢EP¡Ø3¡Ù¤«¤é´ÖÈ±¤òÃÖ¤«¤º¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢¿Ê²½¤È¸¶ÅÀ¤¬¸òº¹¤¹¤ëMFS¤Î¡Èº£¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î22Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØMFS 1st Tour -2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³ÆÃÏ²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¥é¥¤¥Ö½ª±é¸å¤ËËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅöÆü¥°¥Ã¥º¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÀèÃå100Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢MFSËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ¥µ¥¤¥ó¤ò¹Ô¤¦¡£»²²Ã´õË¾¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥°¥Ã¥ºÈÎÇä»þ¤ËÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛÍ½Äê¡£¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ï³Æ²ñ¾ì¡¢³«¾ì¤Î1»þ´ÖÁ°¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤À¡£
