¢£¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¡×
¡ÈÁÎÎ·¤Î¼Ò²ñÅªÎ©¾ì¤ÎÄã²¼¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÃ¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹°ì¤Ä¤ÎÎã¤¬¡¢¶áÇ¯ÅÔ»ÔÉô¤Ê¤É¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤À¡£
¤³¤ì¤âÀ¤¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁòµ·¼Ò¤¬¸½¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤Èµ°¤ò°ì¤Ë¤¹¤ë¡¢21À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤¿Á°¸å¤«¤é¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤Ê¤É¤ÎÅÔ¿´Éô¤Ç¡¢¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê³°´Ñ¤ò»ý¤Ã¤¿µðÂç¤ÊÇ¼¹üÆ²¤¬¥Ë¥ç¥¥Ë¥ç¥¤ÈÎÓÎ©¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤³¤Ë°ìÊâÆþ¤ë¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î¥í¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢°ä¹ü¤ÏÆÃÊÌ¤ÎÎéÇÒ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë°äÂ²¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤Î¤ß¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼À©¸æ¤Ç±ü¤Î°ÂÃÖ¼¼¤«¤é¥Ù¥ë¥È¥³¥ó¥Ù¥¢¤Ê¤É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ë¡£²°Æâ¤Ê¤Î¤Ç±«¤Î¤È¤¤Ë¤âµ¤³Ú¤ËÊè»²¤¬¤Ç¤¡¢±Ø¤«¤é»ê¶á¤Î¤â¤Î¤Û¤É¿Íµ¤¤Ï¹â¤¤¡£
Áð¤à¤·¤ê¤Ê¤É¤Î¥±¥¢¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶È¼Ô¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ°ä¹ü¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥ÈÁòµ·¼Ò¤äÁÎÎ·ÇÉ¸¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÎ´À¹¤ò»Ù¤¨¤¿¡È¸Ä¤Î»þÂå¡É¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢¤è¤¯¹çÃ×¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Ï2010Ç¯Á°È¾¤¯¤é¤¤¤òÄºÅÀ¤Ë¡¢¥Ö¡¼¥àÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸«¤»¤¿¡£½¾Íè¡¢Ç¼¹üÆ²¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥¤¥ó¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¤â¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤ÊÊèÀÐ¤òÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÆóÀþµé¤ÎÊèÃÏ¡É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤é¤¢¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2000Ç¯Á°¸å¤´¤í¤«¤éÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤Ä¤¯¤ê¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Ï½¾Íè·¿¤ÎÊè¤è¤êÃÍÃÊ¤¬°Â¤¤¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£½¡¶µË¡¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÈÌ¾µÁÂß¤·¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¸½ºß¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Î¾Ò²ð¡¦ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤¬»³¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡ÈÄê²Á¡É¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤ª¤à¤Í50Ëü¡Á100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢Àè¤ËÌ¾¤ò½Ð¤·¤¿¥Í¥Ã¥ÈÁòµ·¼Ò¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Ö¤¤¤¤¤ªÊè¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡ÖÂè16²ó¡¡¤ªÊè¤Î¾ÃÈñ¼ÔÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ê2025Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö°ìÈÌÊè¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á°ìÈÌÅª¤ÊÎî±à¤ËÊèÀÐ¤òÎ©¤Æ¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎÊè¤ÎÊ¿¶Ñ¹ØÆþ¶â³Û¤Ï155.7Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤È¤Ï¡ÖÊØÍø¤Ê¾å¤Ë°Â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÀ¤´Ö¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¡ÈÊèÃÏ¤äÇ¼¹üÆ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦»ñ³Ê¤ä¾ò·ï¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·è¤Þ¤ê¤ò¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£¤ï¤¬¹ñ¤ÎË¡Îá¤Ë¤è¤ì¤Ð¸½ºß¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ä½¡¶µË¡¿Í¡¢¸ø±×Ë¡¿Í¤Ê¤É¤Ë¤·¤«ÊèÃÏ¤äÇ¼¹üÆ²¤Î³«Àß¡¦±¿±Ä¸¢¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀÎ¤«¤éÌ±²È¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ì±´Ö¤Î»ö¶È¤È¤·¤ÆÊèÃÏ¡¦Ç¼¹üÆ²·Ð±Ä¤ò»Ï¤á¤ë¾ì¹ç¡¢¡ÈÎÙÀÜ»ö¶È¡É¤È¤·¤ÆÁòÁ÷µ·Îé¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¡¢½¡¶µË¡¿Í³Ê¤ò»ý¤ÄÃÄÂÎ¡Ê»û¤ä¿À¼Ò¤Ê¤É¡Ë¤¬¹Ô¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢»û¤ÎËÜÆ²¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤¿¾®µ¬ÌÏÊèÃÏ¤Ê¤é¤Ð¤È¤â¤«¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¿ôÉ´¶è²è°Ê¾å¤òÍÊ¤¹¤ëµðÂçÎî±à¤Ê¤É¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¤ª»û¡É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤Ë¤Ï¼ê¤ËÍ¾¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤è¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊèÃÏ¡¦Ç¼¹üÆ²±¿±Ä¤ò¹Í¤¨¤¿Ì±´Ö±ÄÍø´ë¶È¤¬¡¢½¡¶µË¡¿Í¡Ê»û¡Ë¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë·Á¼°¤À¡£
¤è¤êÏª¹ü¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Ì±´Ö´ë¶È¤¬½¡¶µË¡¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÎî±à¤Ê¤É¤ò³«Àß¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÌ¾µÁÂß¤·¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊüÌ¡·Ð±Ä¤ÎËö¤Ë»û±¡¤´¤ÈÅÝ»º¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â
¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ°Â°×¤Ê»²Æþ¤ò»×¤¤Î©¤Ã¤¿±ÄÍø´ë¶È¤¬¡¢½¡¶µ³¦¤Î»ö¾ð¤äÊèÃÏ±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯·ú¤Æ¤¿¤â¤Î¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¡¼¥àÁ´À¹´ü¤Î2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ª¤«¤·¤Ê»ö·ï¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Çµ¯¤¤¿¡£
2010Ç¯¤È12Ç¯¡¢Ê¡°æ¸©¤ÈµÜ¾ë¸©¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿Ç¼¹üÆ²¤Î·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½¡¶µË¡¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÝ»º¤·¤¿¡£¤è¤ê¼Â¼ÁÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î½¡¶µË¡¿Í¤ÎÌ¾µÁ¤ò»È¤Ã¤ÆÇ¼¹üÆ²¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±´Ö´ë¶È¤¬¡¢ÊüÌ¡·Ð±Ä¤Ê¤É¤ÎËö¤Ë½¡¶µË¡¿Í¤´¤ÈÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
º£¡¢ÆüËÜ¤ÎÊ©¶µ·Ï½¡¶µË¡¿Í¡Ê»û¡Ë¤Î¿ô¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÆâ¼Â¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÃÏÊý¤Î»û¤¬ÃÉ²È¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¼ç²ò»¶¤·¤¿¤ê¶áÎÙ¤Î»û¤È¤Î¹çÊ»¤òÁªÂò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë·ÐºÑÅª¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ê¡¢ÅÝ»º¤·¤¿¤è¤¦¤Ê»öÎã¤Ï·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¤Ë2010Ç¯¤ÎÊ¡°æ¤Î½¡¶µË¡¿Í¡Ê»û¡Ë¤ÎÅÝ»º¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ»æ¡¦Ê¡°æ¿·Ê¹¤¬¡Ö²áµî½½Ç¯´Ö¤Ë¸©Æâ¤Î½¡¶µË¡¿Í¤¬ÇË»º¤·¤¿Îã¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê¡°æ¸©Ä£¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î»û¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½¡ÇÉ¤â¡Ö²áµî¤ËÅö½¡ÇÉ¤Î»û±¡¤¬ÇË»º¤·¤¿ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Æ±¤¸µ»öÆâ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ç¼¹üÆ²¤ò±¿±Ä¤¹¤ë½÷À¼ÒÄ¹¤¬¡¢Ã¦ÀÇÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡Ä
¤³¤ÎÊ¡°æ¤Î»û¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Åö»þÉ®¼Ô¤Ï´Ø·¸¼Ô¤ËÄ¾ÀÜ¡¢ÅÝ»º¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
µ¨´©¡Ø½¡¶µÌäÂê¡Ù21¹æ¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤«¤é¡¢¤½¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Öº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ø¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶È¼ÔÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¡¢»û¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡×¡Ö·úÀß·×²è¤ÏºÇ½é¤«¤é¡¢¤¢¤ë·úÃÛ²ñ¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ç¼¹üÆ²±¿±Ä¤Î¼ÂÌ³¤Ë¤¢¤¿¤ëÍ¸Â²ñ¼Ò¤â¿·Àß¤µ¤ì¡¢»û¤ÏÇ¼¹üÆ²¤Î»Å»ö¤ò¤½¤³¤Ë¡È¤ªÇ¤¤»¡É¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼çÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âçºå»Ô¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ÇÇÉ¼ê¤Ê¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á¡¢¹â¤¤ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¤½¤³¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¤É¾¤â¹â¤«¤Ã¤¿¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬¡¢Ã¦ÀÇ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºåÃÏ¸¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¢£Ã¦ÀÇ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸µÉ×¤Ï¡¢»³¸ýÁÈ¤Î´´Éô¤À¤Ã¤¿
¤½¤ì¤À¤±¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ê¡Ö¤ä¤ê¼ê·Ð±Ä¼Ô¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÐºÑ»ö·ï¡×¤È¤â¸À¤¨¤¿¤¬¡¢¾×·â¤Ï¤³¤ì¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤ÎÁ°É×¤Ï²¿¤È»ØÄêË½ÎÏÃÄ¡¦»³¸ýÁÈ¤ÎÄ¾»²ÁÈÄ¹¡Ê´´Éô¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°É×¤â¤Þ¤¿¡¢Ç¼¹üÆ²¤ÎÃ¦ÀÇ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂçºå¤ÎÇ¼¹üÆ²¤âÃÏ¸µ»û±¡¤Î½¡¶µË¡¿Í³Ê¤òÌ¾µÁ¼Ú¤ê¤¹¤ë·Á¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½»¿¦¤ÏÅö»þ¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤Ï´ÉÍý¤ò°ÑÂ÷¤·¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔÀµ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤½¤¦¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤Î¤Ê¤¤±¿±Ä¼ÂÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤µ¤Ë21À¤µª°Ê¹ß¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¡ÈµðÂçÇ¼¹üÆ²¥Ö¡¼¥à¡É¤È¤Ï¡¢¡È¤ª»û¶È³¦¡É¤Ë¤³¤¦¤·¤¿òµÌ¥ò³ò´(¤Á¤ß¤â¤¦¤ê¤ç¤¦)¤ò°ú¤Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¡ÈÌÈÀÇÆÃ¸¢¡É¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤»öÎã¤â
2015Ç¯¡¢ÅìµþÅÔ¤ÏÆ±¹Á¶èÆâ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤ËÂÐ¤·¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÈÅÔ»Ô·×²èÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿¡£¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½¡¶µË¡¿Í¤Ï³Æ¼ï¤ÎÌÈÀÇÆÃ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¼¹üÆ²¤¬½¡¶µË¡¿Í¤Î¡Ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÌ¾µÁ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë¤è¤ë²ÝÀÇ¤âÉÔÅö¤Î¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·Àè¤Ë¤âÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢½¡¶µË¡¿Í¤ÎÌÈÀÇÆÃ¸¢¤È¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈà¤é¤¬¡È½¡¶µ¹Ô°Ù¡É¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÆÀ¤¿¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Áòµ·¤Î¤ªÉÛ»Ü¤Ê¤É¤ËÀÇ¶â¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»û¤¬°û¿©¶È¤ä°ìÈÌ¤ÎÊªÉÊÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤òÁ°Äó¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤Ï¹Á¶è¤ÎÇ¼¹üÆ²¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÆ²Æâ¤Ë±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬±Ä¶È½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¤³¤ÎÇ¼¹üÆ²¤¬¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾å¤Ç±¿±Ä½¡¶µË¡¿Í°Ê³°¤Î½¡ÇÉ¤Î½¡¶µ¼Ô¤¬Íè¤Æµ·¼°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï»ÈÍÑÎÁ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¡¢¡È½¡¶µ¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ½ÃÇ¡¢ÀÇ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤Ê¤¼Ç¼¹üÆ²¤À¤±¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤Î¤«
Ç¼¹üÆ²Â¦¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþÅÔ¤ÈºÛÈ½Æ®Áè¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë¶É¡¢ÅÔÂ¦¤¬¾¡ÁÊ¤¹¤ë·Á¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡È½¡ÇÉÉÔÌä¡É¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊèÃÏ¤äÇ¼¹üÆ²¤Ï¸½ºß¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤³¤ÎÇ¼¹üÆ²¤À¤±¤¬¹ÔÀ¯¤Ë¡ÈÁÀ¤ï¤ì¤¿¡É¤Î¤«¡£
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÌÙ¤±»ê¾å¼çµÁ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Î¤¢¤ë¥Ó¥ë·¿Ç¼¹üÆ²¤¬¡¢°ÌÜÎ©¤Á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¹ÔÀ¯¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÅìµþÅÔ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬³ÈÂçÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤À¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¡¢¤ª»û¶È³¦¤Ê¤É¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¢¤ë¡£
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤â¡È½ª³è¶È³¦¡É¤Î³è¶·¤Ë·²¤¬¤ë³°Éô»ö¶È¼Ô¤¬¡¢½¡¶µ³¦¤ËÍ¾·×¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿°ì·ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ø½¡¶µÌäÂê¡ÙÊÔ½¸Ä¹ ¾®Àî ´²Âç¡Ë