〈両親は日本人、なのに自分だけ“外国人のような顔立ち”…いったいなぜ？ 「私は血が繋がってないんだ」28歳女性が、成人してから知った“衝撃的な事実”〉から続く

ジムのインストラクターやモデルとして活動する、神奈川県在住のエリさん（28）。彼女は今年、SNSで「私は日本人の両親のもとに生まれました。でも、顔立ちはどこか日本人離れしていて、子どもの頃はそれがコンプレックスでした」と自身の生い立ちを公表し、大きな反響を呼んだ。

エリさんが生まれた時、両親はともに54歳。超高齢出産だっただけでなく、そこには「体外受精」という事実があった。2人はアメリカで卵子提供を受けたのだ。エリさんは20歳になるまで、その事実を知らなかった。

さらに驚くべきことに、エリさんは中学生になるまで母親の実年齢を知らなかったという。なぜ母親は年齢を隠していたのか。体外受精、高齢出産という選択をした両親の想いとは――。（全2回の2回目／1回目から続く）



インストラクター・モデル活動しているエリさん ©山元茂樹／文藝春秋

「母と父は年の差婚だと思っていた」母は自分の年齢を20歳若く偽っていた

――エリさんは中学生の時に、初めてお母さんの本当の年齢を知ったそうですね。

エリさん（以下、エリ） 母は、自分の年齢を20歳若く偽って私に伝えていたんです。だから私は、母と父は年の差婚なんだ、とずっと思っていました。

――実年齢を知った経緯というのは？

エリ 母の妹である叔母が、暴露しちゃったんですよね。彼女が家に来た時、年齢の話になって。私が「お母さんってまだ40代でしょ？」って聞いたら、叔母が「え、そんなことないよ。私は60代だよ？」って言ったんです。

私がびっくりしながら「お母さんはお姉さんだから、叔母さんより年上ってこと？」と言ったら、叔母は「そうだよ」と。

その後、母がお風呂に入っている時に、こっそり財布から健康保険証を抜き取って生年月日を確認して。父にも聞いたら「僕と同じ年齢だよ」と教えてくれました。

――どうしてお母さんは年齢を偽っていたんでしょう。

エリ 本人から直接聞いたことはないのですが、やっぱり高齢出産というのを気にしていたんだと思います。そもそも母は、出産することも自分の家族に言ってなかったそうなんです。

「誰の子？」「私の子だよ」妊娠したことを家族にも伝えていなかった母

――出産を秘密にしていた？

エリ 妊娠期間中は誰にも何も言わずに、私が産まれてから実家に伝えに行ったらしくて。子どもを連れて現れた母に対して、叔母が「誰の子？」と聞いたら、「私の子だよ」と。きっと、体外受精で50代で出産すると言ったら、周りから反対されると思ったんでしょうね。

――体力的な心配などもありますよね。

エリ 実際、私を産んだあと、母はしばらく入院していたそうなんです。だから私は乳児院に預けられて。その後、母は病気になって、その病気が長引いてしまったので、私は愛児園で過ごしてました。

「高齢だから子どもに負担をかけるんじゃないか」母は出産直後に育児に悩み、自殺未遂をしたことも…

――一緒に住んでいなかった？

エリ 平日は愛児園で過ごして、土日や祝日は家で両親と過ごす生活でしたね。完全に一緒に暮らすようになったのは、小学生になってからでした。

――お母さんは高齢での育児に悩んでいた時期もあるそうですね。

エリ 私が産まれた直後にノイローゼ気味になってしまったらしくて。「高齢だから子どもに負担をかけるんじゃないか」「ちゃんと育てられるのか」と不安になって、自殺未遂するほど追い込まれてしまったそうなんです。

それで、九州に住んでいた叔母のもとに身を寄せて、一緒に暮らしていた時期もあったみたいで。

私は母が泣く姿や弱っている姿を見たことがなかったから、母が亡くなったあと叔母からその話を聞いて、「そんなことがあったんだ」と驚きました。

母が授業参観に来ると、周りから「おばあちゃんですか？」と…

――そういう経緯もあって、エリさんには年齢を若く伝えていたのかもしれませんね。

エリ そうかもしれません。母は書道をしたりピアノを習ったり、いつも脳を活性化させるようなことに取り組んでいたのですが、それは若くいたいという気持ちがあったからだと思います。

でも、私の授業参観に来ると、周りの人から「おばあちゃんですか？」と言われることが多くて。そのたびに少し辛そうな顔をしていたのを覚えています。

――ご自身はそんなお母さんの姿を見て、どう思っていたのですか。

エリ やっぱりほかの子のお母さんに比べたら年上に見えるので、母が授業参観に来るのが少し恥ずかしい、という気持ちはありましたね。でも周りから「おばあちゃん」と言われることには怒ってました。

――エリさんは20代でご両親を見送っているんですよね。

エリ 父は79歳で亡くなりました。亡くなる直前に病院に駆けつけて、「お母さんが来るまで耐えてよ」ってずっと手を握って声をかけていたんです。

その後、到着した母が「着いたからね」と声をかけたら、その2分後くらいに息を引き取りました。ああ、安心して逝ったんだなって思いましたね。当時は悲しいというより、「お疲れ様」という気持ちでした。

「母が洗濯物と一緒に倒れていた」82歳になった母親がくも膜下出血と脳梗塞で救急車で運ばれ…

――お母さんは今年1月に亡くなったそうですね。

エリ そうです、82歳でした。私が朝出かけようとしたら、「バタッ」と大きな音がして。洗面所に行ったら、母が洗濯物と一緒に倒れていて。くも膜下出血と脳梗塞でした。

救急車で運ばれたあと、5日間は頑張ったんですけど……。母は頑固な人だったので、看護師さんから「娘さんの前では逝かないかもしれませんよ」と言われていて、その言葉通り、私が一度家に帰ったタイミングで容態が急変したんです。きっと、私の前で逝きたくなかったんでしょうね。

母が亡くなってから叔母に聞いて知ったのですが、母は生前のうちにお墓を建ててくれていたり、私が1人になっても苦労しないように、いろいろ考えて準備してくれていたんです。そこに大きな愛を感じましたね。

――ご両親の死を経験して、思うところはありましたか？

エリ 「人生はいつ終わるか分からない」と実感しましたね。あと、いつか自分も死ぬんだから、日々を大事に、やりたいことをやって生きようって強く思うようになりました。

それで、勤めていた正社員の仕事を辞めたり、オーストラリアに1ヶ月留学したり、フルマラソンをしたり、富士山に登ったり……。やりたいことに挑戦するようになったんです。

親が大変な思いをして産んでくれた命なので、これからも自分がやりたいことをして、天国にいる両親を喜ばせたいと思っています。私が天国に行った時には「私を産んでくれたおかげで、こんなにいろいろなことができたよ」と胸を張って報告したいです。

「もしかして、エリさんもですか？」SNSで同じようなルーツを持つ家族に出会った

――今年3月には、ご自身の生い立ちをSNSで公表されて大きな反響を呼びました。なぜSNSで発信しようと思ったのですか？

エリ 母が亡くなった後、SNSに「54歳で産んでくれてありがとう」と投稿したんです。体外受精のことは一切書いていなかったのですが、それを見たある女性からDMが届いて。

その方は48歳の時にダブルドネーション（卵子と精子の両方を第三者から提供してもらうこと）でハーフの顔立ちのお子さんを産んだらしくて、「もしかして、エリさんもですか？」と連絡をくださったんです。

――同じような境遇の方から連絡があったと。

エリ 初めて自分と同じようなルーツを持つご家族に出会って、すごく感動しました。その方に会いに行って、2歳のお子さんに会った時は、昔の自分を見ているようで号泣してしまいました。

その方が、「エリさんみたいに、28年前に生まれて元気に育っている子の存在は、私たちにとってすごく勇気になるんだよ」と言ってくださって。その言葉がきっかけで、発信してみようと決めました。

「以前は自分の顔も髪型も全部嫌いでしたけど…」大人になって容姿へのコンプレックスがなくなった理由

――SNSの発信に対して、どんな反響がありましたか。

エリ 「私も40代で、最近出産しました」「高齢だけど、こういう選択肢があることを知って希望が持てました」とか、たくさんのメッセージをいただきました。

私の発信が誰かの助けになったり、不安を和らげたりできるんだと知って、すごく嬉しかったです。同じ境遇の方がいると知ることは、私自身の励みにもなっています。

――発信を続ける中で、心無い言葉を向けられることはありましたか。

エリ いや、ポジティブな言葉をくれる人の方が圧倒的に多いですね。誹謗中傷もあるとは思うんですけど、あまり気にしていないというか。

いじめなどを経験したことで、人は変えられないから自分の捉え方を変えるしかない、というマインドが身についてるんですよね。

――子どもの頃に「ハーフ」と言われ続けたことで容姿にコンプレックスを抱いていたそうですが、今はご自身の容姿をどのように捉えていますか。

エリ 以前は自分の顔も髪型も全部嫌いでしたけど、モデルの仕事を始めてからは「人と違うこと」が仕事になるんだと知って、自分の容姿をすごく好きになれました。

「母の金庫を整理していたら、体外受精の契約書のようなものが出てきたんです」

――モデル活動を始めるようになった経緯は？

エリ 大学1年生の時、渋谷を歩いていたらスカウトされたんです。最初は美容師さんのサロンモデルから始めたんですけど、その時に「その癖毛、絶対活かした方がいいよ」って言われて。

――コンプレックスだった癖毛を。

エリ それでずっと続けていた縮毛矯正をやめて、自分の癖毛を出すようになったんです。そしたら、「可愛い」って褒めてくれる人がすごく多くて。そこから、自分を隠さなくていいんだってすごく楽になって、自分らしさを取り戻しました。

――今後は、ご自身のルーツとどう向き合っていきたいですか？

エリ 正直、どこの国なのか、自分のルーツは知りたいので、いつかDNA鑑定もしてみたいと思っています。そして、母がどういう経緯で私を産んでくれたのか、もっと深く知りたいです。

最近、母の金庫を整理していたら、体外受精の契約書のようなものが出てきたんです。そういうものを手掛かりに、少しずつでも知っていけたらなと。

――これからもSNSでの発信は続けていく？

エリ 私の活動を見て「自分も何かやってみよう」と思ってくれる人がいたら嬉しいので、これからも色々なことに挑戦する姿を発信していきたいです。

体外受精についてももっと勉強して、同じような境遇の方や、これから親になろうとしている方の支えになるような情報を伝えていきたいと思っています。

撮影＝山元茂樹／文藝春秋

（「文春オンライン」編集部）