モデルの冨永愛（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。第2子の出産を報告した。【写真】出産を発表した冨永愛のお相手の俳優・山本一賢投稿で、赤ちゃんの両足の写真を添えて「皆様へ 無事、出産できましたことをここにご報告します」と、写真を添えて発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」と伝えた。また「2