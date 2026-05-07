モデルの冨永愛（43）が7日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を発表した。子供の父親は俳優の山本一賢。「無事、出産できましたことをここにご報告します」と発表。「高齢出産ということもあり、妊娠中は私自身も絶えず不安がありましたが、周りの方々の温かいサポートにより、無事全うすることができました」とつづった。「20年前の章胤の出産以来、久しぶりの新生児と日々です。しばらくは仕事もお休みですが、引き