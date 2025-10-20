37歳で息子・あきくんを出産したS←manga(@sue__manga)さん。あきくんが生後3か月のとき、障がいがあることが判明します。生まれつき筋力が弱く、将来、「歩くことは望めない」と医師から告げられます。さらに、実母からは高齢出産だからと責められます。それでも、S←mangaさんの心が折れなかったのは、夫の存在が大きかったからでした。『息子に障害があると知った時のこと』をごらんください。 ©sue__manga