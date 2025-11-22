子どもを何人望むかというのは、人生において大きな決断でしょう。夫婦間で話し合って決めるのがいちばんですが、意見がうまくまとまらないこともあるかもしれませんね。今回の投稿者さんは、2人目を望むかどうかで悩んでいる様子です。『「2人目問題」で悩んでいます』投稿者さんには現在生後7か月の娘さんがいます。出産したのは37歳のとき。娘さんはとても元気に成長しており、とてもわんぱくで活発なうえ、人が好きな性格だそ