µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦¾¾±ºÍª¿¿¡Ö°¡Ç®ÂÓ¹âµ¤°µ¤¬ÊÉ¤Ë¡×ÂæÉ÷24¹æÆüËÜÄ¾·â¥Ê¥·¡¢¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯Å·µ¤¡Ù¤Ç¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±ºÍª¿¿»á¤¬ºÇ¿·¤ÎÂæÉ÷Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¡ÚÂæÉ÷24¹æ¸õÊä¡Û¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ÎÅì¤Ç¿·¤¿¤ËÂæÉ÷È¯À¸¤Ø º£¸åÇ®ÂÓ¾ñÍðÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡£¾¾±º»á¤Ï¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯À¸¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÂæÉ÷24¹æ¸õÊä¤Î¸½¾õ¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜ¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïº£¸å¤ÎÇ®ÂÓ¾ñÍðÈ¯À¸¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤¿¡£
¤Þ¤º¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅì¤ÇÈ¯Ã£Ãæ¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤È¤·¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂæÉ÷¿ÊÏ©¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÇ®ÂÓ¹âµ¤°µ¤¬ÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤ÏÀ¾¤Ë¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢À¾´ó¤ê¤Ë¿Ê¤àÍ×°ø¤òµ¤¾Ý¿Þ¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¾Ü¤·¤¯²òÀâ¡£¡Ö·ë¹½º£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥³ー¥¹¤òÄÌ¤ëÂæÉ÷¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢º£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö10·î²¼½Ü¤ÏÂæÉ÷¤¬Èó¾ï¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÊÐÀ¾É÷¤Î¼Ø¹Ô¤äÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¾åÎ¦¤Ï¤Ê¤¯¤È¤âÀÜ¶á¤Î²ÄÇ½À¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤Þ¤ÀÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü´¶¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂæÉ÷¤«¤é¤Î¤¦¤Í¤ê¤¬ÀèÅç½ôÅç¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤·¡¢ÇÈ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢³¤¤Î¥ì¥¸¥ãー¤Ê¤É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤òµá¤á¤ë»ëÄ°¼Ô¤Ø¡Ö½µ´©ÂæÉ÷¤Ê¤É¤Î¥á¥ó¥Ðー¸ÂÄêÆ°²è¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶½Ì£¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò¤´²ÃÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÆÆâ¤·¡¢¡ÖÄ¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ïº£¸å¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
