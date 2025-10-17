¡ÚKindle¡Û¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×¤ä¡Öºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡×¤Ê¤É¿Íµ¤ºîÉÊ¤â¡£¥«¥É¥«¥ïÌ¡²è¤¬ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Ë
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢º£Æü¤âËþÊ¢¡£¡Öºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç¾¯¿©¤À¤·¡¢ºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤¡ªÎÁÍý¤¬Âç¹¥¤¤ÊÌîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤È¿¦¾ì¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê°ì¿Í¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¤ªÎÙ¤Î¤ªÎÙ¤Ë½»¤à½ÕÆü¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¼¿©¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡©
ºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷ 1 (it COMICS)
755±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
ºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷ 5 (it COMICS)
693±ß ¢ª 385±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
ºÇ¶¯¤Î´ª°ã¤¤¥·¥ê¥¢¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡Ö±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¼ç¿Í¸ø¤Ç¤â¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Êª¸ì¤Ë±¢¤Ê¤¬¤é²ðÆþ¤·¤ÆÌ©¤«¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹¡Ö±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡×¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡¢¥·¥É¡£°ÛÀ¤³¦¤ËÅ¾À¸¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°Ç¤Î¶µÃÄ¤òÅÝ¤¹¤Ù¤¯°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÀßÄê¡×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤Î¡Ö°Ç¤Î¶µÃÄ¡×¤Ï¼Âºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡¡¡Ê£±¡Ë (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
682±ß ¢ª 341±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
±¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡ª¡¡¡Ê£³¡Ë (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
614±ß ¢ª 341±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£¡Ö¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤¢¤ë½¸Íî¤ÇÊë¤é¤¹¾¯Ç¯¡¢¤è¤·¤¤È¸÷¡£Æ±¤¤Ç¯¤Î2¿Í¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢¤è¤·¤¤¬¸÷¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÊÌ¤Î¥Ê¥Ë¥«¤Ë¤¹¤êÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Í§¿Í¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥Ê¥Ë¥«¤È¤Î¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢½¸Íî¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¡½¡½¡£¿·¿Êµ¤±Ô¤Îºî²È¡¦¥â¥¯¥â¥¯¤ì¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥Ê¥Ë¥«¤ØÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡¢³«Ëë¡£
¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡¡1 (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
704±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¸÷¤¬»à¤ó¤À²Æ¡¡4¡ÚÅÅ»Ò¸ÂÄêÆÃÅµÉÕ¤¡Û (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
748±ß ¢ª 374±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¥Ï¡¼¥É¤Ê¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ÖÆé¤ËÃÆ´Ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó50000ÅÀ¤ÎÈþÌ£¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î´í¸±ÃÏÂÓ¤ËÉë¤¯¤Î¤Ï¡ÄÆó¼¡¸µ¤Î²á¾êÀÝ¼è¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤Ï¤ª¤í¤«¡¢¼þ°Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤¬Èþ¾¯½÷¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿!? ¸½ÃÏ¤Î²ø¤·¤¯¤âÌ¥ÏÇÅª¤ÊÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤¯¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥«¥ª¥¹¤Ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥°¥ë¥á¥ê¥Ý¡¼¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
Æé¤ËÃÆ´Ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¡£± (¥«¥É¥«¥ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
906±ß ¢ª 462±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
Æé¤ËÃÆ´Ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¡£´ (¥«¥É¥«¥ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
851±ß ¢ª 473±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
14´¬¤Ç´°·ë¤·¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Î±ü¿¼¤¯¤Ç¥É¥é¥´¥ó¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¶â¤È¿©ÎÁ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÁ¸±¼Ô¡¦¥é¥¤¥ª¥¹°ì¹Ô¡£ºÆ¤Ó¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÄ©¤â¤¦¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤±¤Ð¡¢ÅÓÃæ¤Çµ²¤¨»à¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¥é¥¤¥ª¥¹¤Ï·è°Õ¤¹¤ë¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥Ð¥¸¥ê¥¹¥¯¡¢¥ß¥ß¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥´¥ó¡£½±¤¤Íè¤ë¶§Ë½¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ÎÆ§ÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ 1´¬ (HARTA COMIX)
682±ß ¢ª 341±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
¥À¥ó¥¸¥ç¥óÈÓ 3´¬ (HARTA COMIX)
682±ß ¢ª 341±ß¡Ê50%¥ª¥Õ¡Ë
°ÛÀ¤³¦¤Î½»Ì±Ã£¤¬¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤ë¡Ö°ÛÀ¤³¦µï¼ò²°¡Ø¤Î¤Ö¡Ù¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¸ÅÅÔ¥¢¥¤¥Æ¡¼¥ê¥¢¤ÎÎ¢Ï©ÃÏ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡¢µï¼ò²°¡Ö¤Î¤Ö¡×¡£°ÛÀ¤³¦¤Î½»Ì±Ã£¤Ï¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤°Û¹ñÉ÷¤ÎÎÁÍý¤ÈÎä¤¨¤¿¡Ö¥È¥ê¥¢¥¨¥º¥Ê¥Þ¡×¤Î¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþÌ£¤µ¤Ë¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡Ä¡£°ÛÀ¤³¦¥°¥ë¥á¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤¬³«Ëë¡£
°ÛÀ¤³¦µï¼ò²°¡Ö¤Î¤Ö¡×(1) (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
574±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
°ÛÀ¤³¦µï¼ò²°¡Ö¤Î¤Ö¡×(19) (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
733±ß ¢ª 374±ß¡Ê49%¥ª¥Õ¡Ë
Ä¶¹çÍý¼çµÁ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Å¾À¸¡ÖÍÄ½÷Àïµ¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡ÓÄ¶¹çÍý¼çµÁ¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬Å¾À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«ÍÄ½÷¤À¤Ã¤¿!?¡¡ËâË¡¤È¾®½Æ¤ÎÆþ¤êÍð¤ì¤ë°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢·³¤Ç¤Î½ÐÀ¤¡õ°ÂÁ´¤Ê¸åÊý¶ÐÌ³¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æº×¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£
ÍÄ½÷Àïµ(1) (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
638±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
ÍÄ½÷Àïµ(15) (³ÑÀî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¡¼¥¹)
614±ß ¢ª 341±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
ÉÝ¤¤¤è¤¦¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¸«¤¨¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×
¡Ò¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤°Û·Á¤ÊÂ¸ºß¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤³¡×¡£Èà½÷¤ÏÈà¤é¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¯¡ÄÀº°ìÇÕ¥·¥«¥È¤·¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÝ¤¤¤è¤¦¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡¢¿·´¶³Ð¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡£
679±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
690±ß ¢ª 352±ß¡Ê49%¥ª¥Õ¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾ÝºîÉÊ
¤¤¤È¤³¤Î¤³ 1¡Ú2¿§¥«¥é¡¼ÆÃÊÌÈÇ¡Û (¥É¥é¥´¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥¤¥¸)
744±ß ¢ª 380±ß¡Ê51%¥ª¥Õ¡Ë
¥á¥¿¥â¥ë¥Õ¥©¡¼¥¼¤Î±ïÂ¦(1) (¥«¥É¥«¥ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
772±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
Í¦¼Ô¤ËÁ´ÉôÃ¥¤ï¤ì¤¿²¶¤ÏÍ¦¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª £± (MFC)
733±ß ¢ª 10/23¤Þ¤ÇÌµÎÁ
¤¯¤Á¤Ù¤¿¿©Æ² (¥Ó¡¼¥à¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹)
723±ß ¢ª 402±ß¡Ê44%¥ª¥Õ¡Ë
