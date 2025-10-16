（ＣＮＮ）奇をてらったＰＲ戦略に関して言えば、キム・カーダシアンは限界を突破してしまったのかもしれない。

社交界の花形でリアリティー番組のスターでもあるカーダシアンはこのほど、自らの下着ブランド「スキムズ」の新作を発表した。ほとんど布のないＴバックに、フェイクの陰毛を豪華にあしらったデザインで物議を醸している。

「究極の茂み」と名付けられたこの紐パンツは１２色のカラーで展開され、サイズはＸＸＳから４ＸＬまで。

スキムズの公式サイトを訪れると、１９７０年代のテレビ番組風の粗い映像に出迎えられる。映像では白髪の男性司会者が「カーペット（陰毛）とドレープ（髪）はおそろい？」と書かれたスクリーンを指し示し、その前に並ぶ胸元のあらわな女性３人がタイトなショートパンツの上に、大きなクエスチョンマークの書かれたフリップを掲げている。

クリックして商品リストに進むと、「この象徴的な新作パンツなら、あなたのカーペットをお好みの色に変えられます」との文言が踊る。

商品説明では、今回のＴバックをスキムズで「最も大胆なパンツ」と位置づけ、「極薄のストレッチメッシュ素材を手作業で仕上げました。巻き毛から直毛まで様々な人工ヘアを１２色のカラーバリエーションで取りそろえています」としている。

オンラインではすべてのバージョンが完売した様子で、購入希望者は入荷待ちリストに登録するよう案内される。

カーダシアンの補正下着ブランド「スキムズ」は奇抜なラインアップで話題をさらうことで知られ、その中にはスワロフスキーのクリスタルを散りばめた下着や、乳首の形を再現したモールドブラ、ピアスを入れた乳首を再現したブラ、さらには顔用シェイプウェアなども含まれる。

カーダシアンは自身のインスタグラムのストーリーで新商品を宣伝したが、自ら着用するのは控えた。商品を映し出すカメラの映像にナレーションを入れ、「みんな、このマーキン（陰毛アクセサリー）、面白すぎない？」「色も髪質も多彩で、信じられない。スキムズ、ベイビー！」と語っている。

陰毛付きパンツの小売価格は３２ドル（約４８００円）。ネット上では懐疑的な声も上がっている。

公式インスタグラムのショート動画に反応したユーザーの１人は「キムは大丈夫？」と問いかけ、別のユーザーからは「４８時間もあれば自分で生やせる」との声も。３人目のユーザーは「こんなの誰も求めていない」と結論づけた。

◇

原文タイトル：Kim Kardashian’s Skims lingerie range now includes thong with built-in pubic wig（抄訳）