この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お弁当レシピ動画で人気のYouTubeチャンネル「にぎりっ娘。nigiricco」が、「【運動会弁当】息子の好きなもの詰め込んだら炭水化物だらけ！の美味しい行楽弁当#1061 #bento #ideas #Japanese」を公開しました。

運動会や行楽にぴったりの、子どもが喜ぶメニューが多数紹介されています。



中でも、動画内で「過去イチ美味しい」と紹介される「ツナポテサンド」のレシピには、食感を格段に良くする簡単なコツが隠されていました。

動画で紹介されているツナポテサンドをふわふわに仕上げるポイントは、ツナ缶の油の扱い方です。一般的には油を切って使うことが多いですが、このレシピでは油ごとフォークなどで細かくほぐします。動画では「ほぐれて油を含んだツナがふわふわポイント」と説明されており、この一手間でパサつきがちなツナがしっとりとした食感に変わります。



ほかにも、レンジで作る「野菜の肉巻き」や、1本で2つの味が楽しめる「卵焼き」、食欲をそそる「カレーチーズ焼きおにぎり」など、彩り豊かで食べ応えのあるおかずが次々と作られていきます。炭水化物が多めになりながらも、野菜やタンパク質もバランス良く取り入れられた、愛情たっぷりのお弁当が完成します。



この投稿には「チーズとカレーの焼きおにぎりが目新しくてやってみたい」「もっと前ににぎりっ娘さんに会いたかった～そしたらこんなに美味しそうなお弁当を息子の運動会に作ってあげられたのになぁ～」「どれもこれも全部美味しそう～」など、絶賛のコメントが寄せられました。運動会やピクニックの参考に、作ってみたい一品を見つけてみてはいかがでしょうか。



【ツナポテサンドレシピ】

［材料］

・じゃがいも…1～2個(150g)

・玉ねぎ…1/6個(40～50g)

・ツナ缶…1缶(70g)

・ロールパン…3～4個

・マヨネーズまたはマーガリン…適量

・ドライパセリ…お好みで



（調味料）

・塩こしょう…適量

・砂糖…大さじ1/2

・マヨネーズ…大さじ3

・コンソメ…小さじ1/2

・牛乳…小さじ1

・味の素…少々(お好みで)



［作り方］

1 じゃがいもは皮をむいて薄い半月切りにし、水にさらします。玉ねぎはみじん切りにして水にさらしておきます。

2 じゃがいもは水気を切り、ふんわりとラップをして600Wの電子レンジで5分ほど加熱します。

3 熱いうちにマッシャーやフォークで潰します。

4 ツナ缶は油を切らずに、油ごとフォークなどで細かくほぐします。

5 潰したじゃがいもに、ほぐしたツナ、水気をしっかり絞った玉ねぎ、調味料を全て加えてよく混ぜ合わせます。

6 ロールパンに真ん中から切り込みを入れ、内側にマヨネーズかマーガリンを塗り、5をたっぷり挟みます。

7 お好みでドライパセリを振って完成です。