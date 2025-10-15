40％オフは無視できん！【ZARA】今買って長く使える！「SALEシューズ」

秋へ向けてシューズも新調したい。それなら、40%オフで購入できる【ZARA（ザラ）】の「SALEシューズ」が狙い目です。バレエシューズやローファーなど、ソックスとの相性も良さそうなシューズをご紹介。今買って長く使えるシューズを、セール価格でお得にGETできるこのチャンスを逃さないで。

ソックス合わせも◎ 長く愛用できそうなバレエシューズ

【ZARA】「メタルストラップバレエシューズ」\3,950（税込・セール価格）

シンプルなバレエシューズに、メタリックゴールドカラーのストラップがキラッと光り、おしゃれ見えをサポート。素足で履いてもソックスを合わせても可愛いバレエシューズは、今すぐ使えて長く愛用できそう。0.5cmのフラットソールで、歩きやすそうなのも嬉しいポイントです。

あらゆる服装に合わせやすいベーシックローファー

【ZARA】「ペニーストラップ ローファー」\5,390（税込・セール価格）

ペニーストラップがポイントのベーシックなデザイン。旬のプレッピースタイルを楽しむなら、持っておきたい一足かも。オンにもオフにも幅広いシーンに活躍し、3.5cmヒールでさりげなくスタイルアップも狙えそうです。

周りと差がつくコンビネーションデザイン

【ZARA】「スエードコンビローファー」\6,590（税込・セール価格）

ひと癖きいたローファーを探している人には、スエードとレザーのコンビネーションデザインがおしゃれなこちらがおすすめ。淡いバイカラー配色が、上品な華やかさを演出。ジーンズとの相性もバッチリで、ワンランク上のカジュアルコーデを楽しめそうです。

主役級に映えるバレリーナシューズ

【ZARA】「リボン付きサテンバレリーナ」\3,950（税込・セール価格）

くすみピンク色と、光沢感のあるサテン素材がエレガントな足元を演出。リボンや太めのストラップも可愛いアクセントに。パッと目をひく個性派シューズを投入すれば、シンプルな装いもグッとおしゃれな雰囲気に仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i