¡Öº£¤«¤é¤ª¤¦¤Á¤Ë¤ª¤¸¤ã¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÎË¬Ìä¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ô¥ó¥Á!?¡Ú¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ Vol.6¡Û
¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§²£»³ Î»°ì¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤«¤é°ìÉô¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÁ´11ÏÃ¡Ë¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Ëå¤ò¶ì¤·¤á¤¿¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤È¤½¤Î¼è¤ê´¬¤¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¡¢»Ð¥ê¥¼¤ÏËå¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¡£¥Î¥Ð¥é¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¥ê¥¼¤Ï¥Î¥Ð¥é¤ËÏÓÁêËÐÂÐ·è¤òÄ©¤à¡£Éé¤±¤¿¤é¥Î¥Ð¥é¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥¼¤Ï¸«»ö¾¡Íø¡£¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾ì¤Ë¿¿¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦¥Ä¥Ð¥¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¿¿¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ÎÇ÷ÎÏ
¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤Î¤ªÂðË¬Ìä¡ª
°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÅ¨
¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¿¿¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡¦¥Ä¥Ð¥¡£
ÅÐ¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¡£¥Ä¥Ð¥¤Î¡Ö¤ªÅ¹¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤Î°ìÀ¼¤Ç¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¤»¤Ã¤»¤È±ø¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¿¡¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÆ°ÍÉ¤·¤Ê¤¤¥ß¥¼¤ò¸«¤¿¥Ä¥Ð¥¤Ï¡Ö¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤Þ¤ë¤Ç»ÐËå¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ò¸«È´¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¡£¥ê¥¼¤òÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Î¥Ð¥é¤È¤Ï´ï¤¬°ã¤¦¥Ä¥Ð¥¡£º£ÅÙ¤ÏÏÓÁêËÐ¤Ç²¿¤È¤«¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²È¤Ë¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡¢¸íËâ²½¤·¤¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä
『ボスママに徹底的に復讐する話1』
著者:横山了一　(KADOKAWA)
¡Ö¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ1¡×¤Ï¤³¤Á¤é
Ãø¼Ô¡§²£»³ Î»°ì¡¡(KADOKAWA)¡¡
¡Ö¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¤ËÅ°ÄìÅª¤ËÉü½²¤¹¤ëÏÃ1¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¥Þ¥ÞÍ§¤Î¼ê¤ÇÉÂ±¡Á÷¤ê¤Ë¤µ¤ì¤¿Ëå¡£¤½¤ÎËå¤ËÁÐ»Ò¤Î¥ä¥ó¥¡¼»Ð¤¬¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÈ¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡ª ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤òÂ«¤Í¤ë¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Ü¥¹¥Þ¥Þ¡×¤¬¤¤¤Æ¡Ä!?¡¡ÄË²÷¤¹¤®¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°Éü½²·à¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
