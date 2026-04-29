おひとりさまの1ヶ月食費2万円生活「ゆる節約家」を自認する漫画家・おづまりこさんの節約スタイルの原点は、日々の地道な自炊にある。京都の美大を卒業後に上京、数年のシェアハウスの後にひとり暮らしを始めて、派遣社員として働きながら、自炊1万外食1万の「1ヶ月食費2万円生活」をブログで発信。ときに「ずぼら自炊」と自ら語る、安価で無理のないスタイルが人気に。限られた予算の中でも「おいしい」「楽しい」を大切に、旬の