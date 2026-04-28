いろんなことにチャレンジする子とそうでない子は何が違うのか。『安心感が子どもの心を育む』（小学館）を書いた東京大学大学院教育学研究科の遠藤利彦教授は「子どもに不安や恐怖を与えないことが大事だ」という。3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。■3歳児が異様に怖がる意外な場所3歳児Kは、慎重な性格だ。はじめての料理には口をつけない。ストライダーに乗っても、同年代の子に比べて、