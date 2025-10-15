¡ÖÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Î¾×·â¡Ä¡È198±ßÊÛÅö¡É¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ12·î¤Ë¼óÅÔ·÷¾åÎ¦¡¢´ØÅì¿Í¤¬¤Û¤ÜÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö²¬»³¤¬À¸¤ó¤À·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤Ï¡©
¡¡ÅÔ»Ô·¿¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼²Á³Ê¤Ç¶¼¤«¤¹¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¥é¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯10·î3Æü¸½ºß¤Ç1ÅÔ3¸©1271Å¹¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤Ç¤Ï²¿¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡¡Å¹ÊÞ³°´Ñ¤äÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë
¡¡¤Û¤Ü¥»¡¼¥ë¤ò¹Ô¤ï¤º¡¢Çò¹õ¤ÎÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¤ÃÍ»¥¤ÈÌµÆñ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ç¡¢ÌµÌ£´¥Áç¤Ê°õ¾Ý¤«¤é¡ÖÅÔÌ±¤Ø¤ÎÈ³¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊØÍø¤µ¤Ç¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊýÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤Î°Â¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¾¦ÉÊ¤Ç°µÅÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Ä¤«¡È¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡É¤ò¶¼¤«¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡ÖÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¤È¤â¸ì¤é¤ì¤ëÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡²¬»³»Ô¤ËÁ´9Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¡×¤À¡£°µÅÝÅª¤Ê°ÂÃÍ¤ÎÂç·¿¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥é¡¦¥à¡¼¡×¤Ê¤É¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥ë¡¼¥×Á´ÂÎ¤Ç233Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯5·î¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡¢Âç¹õÅ·Êª»º¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë¤Ë¤è¤ë¶ÈÂÖ¡£
¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤ò°µÅÝ¡©¡¡¡ÈÆüËÜ°ì°Â¤¤¥³¥ó¥Ó¥Ë¡É¡Ö¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¡×¤Î¾×·â
¡¡¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¥µ¥¤¥º¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É°Â¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¤¥é¡¦¥à¡¼¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
²¬»³±Ø¶áÊÕ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥ÈÅíÂÀÏºÄÌ¤êÅ¹¡×¡¡É®¼Ô»£±Æ
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
ÂÞ¤ÎÀ¸¤á¤ó¥·¥ê¡¼¥º 17±ß¡ÊÀÇ¹þ18±ß¡Ë
¥é¥Ö¥¨¡¼¥ë¡Ê65ml¤ÎÆý»À¶Ý°ûÎÁ10ËÜ¡Ë91±ß¡ÊÀÇ¹þ98±ß¡Ë
¤Ë¤®¤ê¼÷»Ê10´Ó 299±ß¡ÊÀÇ¹þ322±ß¡Ë
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖD-PRICE¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¼è°ú¤Ë²Ã¤¨¡¢°ìÉô¤Ï¼«¼Ò¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÀ½Â¤¤·¤ÆÃæ´Ö¥Þ¡¼¥¸¥ó¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Ê¤É´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤â¤ï¤º¤«37±ß¡ÊÀÇ¹þ39±ß¡Ë¡£¾¯¤·Á°¤Î25±ß¡ÊÀÇ¹þ27±ß¡Ë¤è¤êÂ¿¾¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À°Â¤¤¡£
¡¡Âç¹õÅ·Êª»º¤Ï100¡ó¼«¼Ò¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤Î¶¡µëÅ¹ÊÞ¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¸úÎ¨²½¤·¡¢ºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÇ¼Æ¦¤ËÉÕ¤¯¥¿¥ì¤È¤«¤é¤·¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï³°¥Ö¥¿¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢Å°Äì¤·¤Æ°ÂÃÍ¤òÄÉµá¤¹¤ë¡£
¡¡»ÙÊ§¤¤¤Ï¸½¶â¤ª¤è¤Ó¼«¼Ò¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡ÖÂç¹õÅ·Pay¡×¤Î¤ß¤Ç¡¢»ÙÊ§¤¤¼ê¿ôÎÁ¤âÍÞ¤¨¡¢°Â¤µ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤Ë¤«¤¯°Â¤¹¤®¤ë¡Ö198±ßÊÛÅö¡×¤ÎÌ£¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¤Î·ã°Â¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Î¤¬¡Ö198±ßÊÛÅö¡×¡£Âç¹õÅ·Êª»º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼ïÎà¤ÎÊÛÅö¤¬¤³¤Î²Á³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºàÎÁ¹â¤Îºòº£¤Ç¤â¤ª¤«¤º¤ÎÇÛÊ¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄã²Á³Ê¤ò°Ý»ý¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÀÇ¹þ198±ß¢ªÀÇÈ´198±ß¡ÊÀÇ¹þ213±ß¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°µÅÝÅª°Â²Á¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡198±ßÊÛÅö¤Î°ì¤Ä¡¢¡Ö¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤ºÂç½¸¹çÊÛÅö¡×¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥³¥í¥Ã¥±¡¢·ÜÅâÍÈ¤²¡¢¥Þ¥«¥í¥Ë¥µ¥é¥À¡¢¤·¤½¥Ñ¥¹¥¿¡¢Íñ¾Æ¤¤È¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤´¤Ï¤ó¤Ï¤È¤Æ¤â¤³¤ÎÃÍÃÊ¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ª¤«¤º¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç198±ß¡ÊÀÇ¹þ213±ß¡Ë¡©¡×¤È¾×·â¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÖÃæ²ÚÊÛÅö¡×¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÊÛÅö¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¥á¥ó¥Á¥«¥ÄÐ§¡×¤Ê¤É¤Î¡¢1¤Ä¤Ç¤ª¤Ê¤«¤òËþ¤¿¤»¤ëÊÛÅö¤¬¸®ÊÂ¤ß198±ß¡ÊÀÇ¹þ213±ß¡Ë¤Ê¤Î¤¬¶Ã¤¤À¡£
¡¡¤³¤Î198±ßÊÛÅö¤Ï¡¢¡ÖÂçÎÌ¤Ë»ÅÆþ¤ì¤¿ÁÚºÚ¾¦ÉÊ¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç°Â²Á¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¸«ÀÚ¤ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¿ô½½¡ó¥ª¥Õ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÈ¾³Û¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°µÅÝÅª¤Ê°Â¤µ¤È¤Ê¤ë¡£
±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¤â¡©
¡¡¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¤Ï9Å¹ÊÞ¤ÎÁ´¤Æ¤¬²¬»³¤Ë¤¢¤ë¥í¡¼¥«¥ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¡¢¤Þ¤À¸©³°¤ËÅ¹ÊÞÌÖ¤ò¹¤²¤ëÆ°¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Âç¹õÅ·Êª»º¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¿©ÉÊÀ½Â¤µòÅÀ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÅì¤Ø³ÈÂçÃæ¡£¡Ö2035Ç¯¤Î700Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢¶áµ¦¡¦ÃæÉô¡¢¤½¤·¤Æ´ØÅì·÷¤Ø¡¢¼ç¤Ë¥é¡¦¥à¡¼¤Î±Û¶½ÐÅ¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¿·³ã¡¢Ä¹Ìî¡¢°¦ÃÎ¤Þ¤ÇÅì¿Ê¤·¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô¤Ø¤Î¥é¡¦¥à¡¼½ÐÅ¹¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤è¤¤¤è¼óÅÔ·÷¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï2021Ç¯6·î¡¢Âç¹õÅ·Êª»º¤ÏÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤ËÅìµþ»Ù¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´Éô¤Ë¹ç¤¦¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡¢¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤¹¤°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ë¼óÅÔ¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯ÅÔ»Ô·¿¥ß¥Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤ËÄ¶·ã°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¥é¡¦¥à¡¼¡×¤¬¼óÅÔ·÷¤Ø
¡¡12·î¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¼óÅÔ·÷¤Ø¾åÎ¦¤¹¤ëÂç¹õÅ·Êª»º¤ÎÂåÉ½Åª¶ÈÂÖ¤¬¡¢Àè½Ò¤Î¡ÈÊ£¹ç·¿¥á¥¬¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥é¥ó¥É¡É¤Ç¤¢¤ë¥é¡¦¥à¡¼¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥é¡¦¥à¡¼¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î³Æ¶ÈÂÖ¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¿ô¡¹¤Î¹©É×¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤ºÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ï¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯µÍ¤á¤Ë¤·¤ÆÍÆ´ï¤äºî¶È¤Î¥à¥À¤ò¥«¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤ËÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¡¢¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±µ¬ÌÏ¤ÎÂ¾¼Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤¬Ìó1Ëü5000¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤½¤í¤¨¤ëÃæ¡¢¥é¡¦¥à¡¼¤Ç¤ÏÁÊµáÎÏ¤Î¤¢¤ëÌó5000ÉÊÌÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¹çÍý²½¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡ÖÇä¤ì¤ëÌ£¤À¤±¤òÇä¤ë¡×¤³¤È¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤ÇÂçÎÌÆþ²Ù¤·¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¿©ºà¤ÎÀ¸»º¡¦³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÌîºÚ¤òºÏÇÝ¤·¡¢¥Þ¥À¥¤¤Ê¤Éµû¤ÎÍÜ¿£¤äÍïÇÀ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤àÅ°Äì¤Ö¤ê¤Ç¡¢°Â¤µ¤ÈÉÊ¼Á¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡´ØÀ¾¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤¬·ã°ÂÅ¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Ï¤ä¶Ì½Ð¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤Û¤É¥é¡¦¥à¡¼¤Ï°µÅÝÅª¤À¡£
¡¡ÃÝ²°¥Ú¥¢¥·¥å¡¼¡Ê¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡Ë 37±ß¡ÊÀÇ¹þ39±ß¡Ë
¡¡¤µ¤ï¤ä¤«¥ì¥â¥ó¥¦¥©¡¼¥¿¡¼1¥ê¥Ã¥È¥ë 73±ß¡ÊÀÇ¹þ78±ß¡Ë
¡¡¤Ó¤Ã¤¯¤ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¥á¥ó¥Á¥«¥ÄÐ§ 198±ß¡ÊÀÇ¹þ213±ß¡Ë
¡Ö¥°¥ß¡¦¥¬¥à¡¦¥é¥à¥Í¤Ê¤É¤Î1¥°¥é¥à2±ß¤Ç¤ÎÎÌ¤êÇä¤ê¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎµÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¶Ã°Û¡Ö100±ß¤¿¤³¾Æ¤¡×¤ò¸Ø¤ëÊ»ÀßÅ¹
¡¡¤³¤Î¥é¡¦¥à¡¼¤äÃæ·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶ÈÂÖ¤Î¡Ö¥Ç¥£¥ª¡×¤Ï¡¢¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É°Â¤¤Ê»ÀßÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£º£¤É¤1¥Ñ¥Ã¥¯6¸Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤òÀÇ¹þ100±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖPAKUPAKU¡×¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ë5¥Ñ¥Ã¥¯¡¦10¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ¹ØÆþ¤¹¤ëµÒ¤âÂ¿¤¯¡¢Ãë¤É¤¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ1»þ´Ö¶á¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎPAKUPAKU¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¼«ÂÎ¤Ø¤ÎÍèÅ¹Æ°µ¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¤Ë»°½Å¸©¤Î¾¾ºå³ÀÉ¡Å¹¡Ê¾¾ºå»Ô¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹ÔÎó¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Çã¤Ã¤¿¿©·ô¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ËÂ÷¤·¤ÆÎ©¤Áµî¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¤ò²þ¤á¤ÆÊÌ¤ÎÅ¹¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±«¤Î¤»¤¤¤«¤¹¤ó¤Ê¤êÇã¤¨¤Æ¡¢6¸Ä100±ß¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ò¤¹¤°¼êÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤Ï10±ß¤ÇÊÌÇä¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤â²Á³Ê°Ý»ý¤Î¹©É×¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
¡Ö100±ß¤¿¤³¾Æ¤¡×¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤Ï¡Ä¡Ä
¡¡PAKUPAKU¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÊ¬¤È°ì³ç¤Ç¸¶ÎÁ¤òÂçÎÌ¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢»ÅÆþ¤ìÃÍ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¼«Æ°¤Ç¤¿¤³¾Æ¤¤¬²óÅ¾¤·¤Æ¶Ñ°ì¤Ë¾Æ¤¾å¤¬¤ëµ¡ºà¤òÍÑ¤¤¡¢½ÏÎý¤Îµ»¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¿Í·ïÈñ¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤³¾Æ¤¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤è¤¦¤¸¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤ÈÈé¤¬¿¤Ó¡¢ÇË¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Û¤É¤Î½À¤é¤«¤µ¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥½¥Õ¥È¤Ê¤¿¤³¾Æ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤¯¤é¤¤¤À¡£
¡¡¤¿¤³¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¤Û¤ÜÈé¤òÌ£¤ï¤¦¥¿¥¤¥×¤Î¤¿¤³¾Æ¤¡£¡Ö¤¿¤³¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¤Èé¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÏÂçºåÉ÷¤¿¤³¾Æ¤¤ËÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¥é¡¦¥à¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¤¿¤³¾Æ¤°Ê³°¤â100±ß
¡¡¤µ¤é¤ËPAKUPAKU¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ¤°Ê³°¤Ë¤â100±ß¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¡£¥Ð¥Ë¥éÌ£¤Ï»¨Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢°ìµ¤¤Ë´°¿©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯100±ß¤À¤Ã¤¿µ¨Àá¸ÂÄê¤Î¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤â¾¯¡¹ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£100±ß¤È¹Í¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢Å¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥óÂä¾Æ¤¡×¤ä¡Ö¤ä¤¤¤¤â¡×¤Þ¤Ç¤â100±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¶ÈÂÖ¤ò¸Ø¤ëÂç¹õÅ·Êª»º¤Ï¡¢2025Ç¯5·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ8.5¡óÁý¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÆ±4.9¡óÁý¤òÃ£À®¡£2026Ç¯5·î´ü¤âÁ°´üÈæ6.8¡óÁý¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï5.0¡óÁý¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡12·î¤Ë¼óÅÔ·÷¤Ø¾åÎ¦¤¹¤ë¥é¡¦¥à¡¼¤ÈÊ»Àß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤¤PAKUPAKU¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤é¡¦¤à¡Á¥Þ¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¬Åì¿Ê¤·¡¢¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ëÆü¤Ï±ó¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÊÃ¤°æ Íµµª¡Ë