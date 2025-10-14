リタイア後に始まるセカンドライフ。誰もが穏やかな日々を思い浮かべますが、一転して悲劇的な末路を迎えることも。特に仕事一筋だった人ほど、深刻な問題に直面することも珍しくありません。

都内IT企業で働く松本健太さん（45歳・仮名）が、加藤和彦さん（62歳・仮名）と再会したのは、加藤さんが定年退職してからおよそ2年後のことでした。加藤さんは、かつて松本さんが新人の頃、プロジェクトで大失敗した際に全責任を負ってかばってくれた恩人のような存在です。部長クラスの退職金は4,000万円ほどという噂で、誰もが羨む順風満帆なセカンドライフを送っていると思われていました。

「加藤（元）部長は、定年で会社を退職されていたので、2年ぶりの再会でした。突然、街中で声をかけられて、本当にびっくりしました」と松本さんは振り返ります。しかし、その再会は、松本さんにとって困惑を伴うものでした。喫茶店で向き合った元上司の口から出たのは、思いがけない金銭の要求だったからです。

「いや、本当に悪い。すぐに返すから、3万円だけ貸してくれないか」

松本さんは、かつての威厳と自信に満ちていた上司の姿とのギャップに言葉を失ったといいます。理由は聞けませんでしたが、「何か困っているのだろう」と察し、言われるままに3万円を工面しました。

この直後から、元上司に関する噂が松本さんの元に届き始めます。

「『加藤さんが、いろんな人に金を借りて回っているらしい』と聞いて、正直、驚きました」

加藤さんは、現役時代からギャンブル好きとして知られていました。

「部長はよく『あのスリルがたまらん』と楽しそうに話していました。根っからの勝負師だからこそ、仕事でも圧倒的な成果を出せるのだろうと言われていました」

しかし、定年退職後、時間を持て余したからか、そのギャンブルにさらにのめり込んでいったというのです。退職金を使い果たし、さらにはそれまで貯めてきた貯金にも手を出した結果、家族仲が崩壊したそうです。

「消費者金融にも手を出して、多額の借金まで抱えているらしい、と。奥様とは離婚されたそうです……」

松本さんは元上司の転落に、ただただ困惑するばかりです。自分が貸した3万円は、きっと返ってこないだろう……それだけは確実でした。

なぜエリートはギャンブルにハマったのか？

定年退職を機に始まるセカンドライフ。ここで躓いてしまうケースは珍しくありません。

内閣府『令和4年 高齢社会白書』では、仕事をしている高齢者は社会との繋がりや役割を持つことで生きがいを感じやすい傾向があり、健康維持や自己肯定感の向上にも繋がると指摘。就業理由は経済的理由だけでなく、生きがいや社会参加を目的とする高齢者も増加しています。

そのようななか、仕事が生活の中心にありがちな男性は、リタイア後、生きがいを見いだせず苦しい思いをするケースも珍しくありません。中には前述の加藤さんのように、ぽっかりと空いた穴をギャンブルで埋めようとのめり込んでしまうケースがあります。

貯蓄を使い果たしてもなお、消費者金融から借りられるだけ借りたり、周囲の人にお金を無心したり。それは依存症に陥っているといえるでしょう。

厚生労働省の調査では、18歳〜74歳の回答者の1.7％（男性2.8％、女性0.5％）がギャンブル依存症を疑われる状態だといいます。ギャンブル等依存症は精神疾患のひとつ。適切な治療と支援により回復可能ですが、放置しておくと症状が悪化したり、借金の問題もより深刻になったりします。

「まさか自分がなるわけがない」と思っている人ほど危険なのが、定年後の落とし穴です。加藤さんのような転落劇を避けるためにも、退職後は「お金」だけでなく、「時間」と「生きがい」の設計が不可欠です。セカンドライフを豊かにするために、現役時代から何をすべきか――考えていきたいものです。

［参考資料］

内閣府『令和4年 高齢社会白書』

厚生労働省『令和5年度 ギャンブル障害及びギャンブル関連問題実態調査』