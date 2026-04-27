大阪らしさたっぷりのお土産を探している方にうれしい新商品が登場します。メリーチョコレートより、大阪の定番ドリンクとして親しまれている大阪ミックスジュースをイメージした「大阪ミックスジュースサブレ」が2026年5月1日（金）から発売。大阪駅・新大阪駅・天王寺駅のお土産売場で購入できる、旅の思い出にもぴったりな注目スイーツです♡ 大阪名物がサブレになった新感覚スイ&#