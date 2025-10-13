この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【山岡家】期間限定の濃厚白みそとんこつラーメンを食べてみたら最高に美味しすぎて朝から幸せを感じながら大優勝した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。今回は全国のラーメンファンから支持される山岡家に足を運び、期間限定で登場した「白味噌とんこつラーメン」に挑戦した。

山崎さんは冒頭で「豆腐でお好み焼き作ったけど、マヨマシマシで結局ヘルシーじゃない」とユーモアたっぷりに自己紹介。さっそく店内で「白味噌とんこつ、販売セット」を注文すると、「来た瞬間、すごい生姜の香りがしました」「山岡家の期間限定は外さないから、今回も期待大です」と高揚感を隠しきれない様子を見せた。

実際にラーメンを口にすると「うまっ！」「マイルド系で、生姜が効いて、めちゃめちゃおいしかった」と絶賛。もちもちの特製中太麺にたっぷりのキャベツ、生に近いシャキシャキ食感のバランスの良さ、そして生姜の辛味の相性が新鮮だったと語る。一方、「山岡屋マニアの権力をフルに使って、無料クーポンの海苔とコロチャーを贅沢に頬張ります」とアプリ特典も余すことなく堪能。さらに「焼き目パリパリ、皮もちもちの王道餃子も、山岡屋に来たら絶対外せない」と、ラーメンだけでなく餃子やサービス券にも山岡家愛を爆発させた。

「海苔の磯の風味がプラスされたことで、白味噌豚骨の旨味は何倍にも跳ね上がります」「細切りの唐辛子のピリ辛アクセントで飽きがこない」「麺が時間とともにスープや具材の旨味を吸って、どんどん味わい深くなる」など、細やかな食レポートで視聴者の食欲を刺激。「濃厚な白味噌豚骨が、やみつきになる一杯でした」と動画を締めくくっている。

最後に「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。他にも食べてる動画、上げてるので、見てくれると嬉しいです」と呼びかけ、「次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ」と元気いっぱいに新たな爆食いへの意欲を見せた。

YouTubeの動画内容

02:02

山岡屋のチャーシューとサービス餃子で満足度MAX!
03:29

無料クーポンとにんにく増し増し!昇格のご褒美山岡屋フルコース
07:23

謎食リポート!?蒼鳥とチーイッチーに果物事件発生

関連記事

松屋のおかわり無料激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ガッツリ食べれてコスパ最高！」

松屋のおかわり無料激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「ガッツリ食べれてコスパ最高！」

 吉野家のおかわり無料の激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高！」

吉野家のおかわり無料の激安モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「コスパ最高！」

 松のやの激安カツとご飯食べ放題モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高！！」

松のやの激安カツとご飯食べ放題モーニングをグルメYouTuber山崎NANAが絶賛「コスパ最高！！」
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

山崎NANA(YamazakiNANA)_icon

山崎NANA(YamazakiNANA)

YouTube チャンネル登録者数 1.53万人 1104 本の動画
グルメ系の動画を投稿してます！チャンネル登録よろしくね！年内5万人目標！・TikTokhttp://www.tiktok.com/@nana_n_n_n・Xhttp://Twitter.com/@nana_n_n_n・お仕事の依頼等はコチラからy0818.nana@gmail.com
youtube.com/channel/UCt1YjOq1tr1xDBTzBJ2XHMQ YouTube