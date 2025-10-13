この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが、自身のチャンネルで「【山岡家】期間限定の濃厚白みそとんこつラーメンを食べてみたら最高に美味しすぎて朝から幸せを感じながら大優勝した爆食女【大食い】」と題した動画を公開。今回は全国のラーメンファンから支持される山岡家に足を運び、期間限定で登場した「白味噌とんこつラーメン」に挑戦した。



山崎さんは冒頭で「豆腐でお好み焼き作ったけど、マヨマシマシで結局ヘルシーじゃない」とユーモアたっぷりに自己紹介。さっそく店内で「白味噌とんこつ、販売セット」を注文すると、「来た瞬間、すごい生姜の香りがしました」「山岡家の期間限定は外さないから、今回も期待大です」と高揚感を隠しきれない様子を見せた。



実際にラーメンを口にすると「うまっ！」「マイルド系で、生姜が効いて、めちゃめちゃおいしかった」と絶賛。もちもちの特製中太麺にたっぷりのキャベツ、生に近いシャキシャキ食感のバランスの良さ、そして生姜の辛味の相性が新鮮だったと語る。一方、「山岡屋マニアの権力をフルに使って、無料クーポンの海苔とコロチャーを贅沢に頬張ります」とアプリ特典も余すことなく堪能。さらに「焼き目パリパリ、皮もちもちの王道餃子も、山岡屋に来たら絶対外せない」と、ラーメンだけでなく餃子やサービス券にも山岡家愛を爆発させた。



「海苔の磯の風味がプラスされたことで、白味噌豚骨の旨味は何倍にも跳ね上がります」「細切りの唐辛子のピリ辛アクセントで飽きがこない」「麺が時間とともにスープや具材の旨味を吸って、どんどん味わい深くなる」など、細やかな食レポートで視聴者の食欲を刺激。「濃厚な白味噌豚骨が、やみつきになる一杯でした」と動画を締めくくっている。



最後に「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。他にも食べてる動画、上げてるので、見てくれると嬉しいです」と呼びかけ、「次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ」と元気いっぱいに新たな爆食いへの意欲を見せた。