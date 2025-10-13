Number_i ¡È±öÂÐ±þ¥é¥¤¥Ö¡É ¤Ë¡Ö¤â¤¦¿ä¤»¤Ê¤¤¡×ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤â¡ÄÇØ·Ê¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ø¤ÎÏ©ÀþÊÑ¹¹
¡¡10·î11Æü¡¢3¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È Number_i ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØNumber_i LIVE TOUR 2025 No.㈼¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Î¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÎÆâÍÆ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢Á´¹ñ8ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢·×25¸ø±é¡£µîÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢½©¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤ÈÍ½ÁÛ³°¤Î¥é¥¤¥ÖÆâÍÆ¤ËÍîÃÀ¤¹¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖX¾å¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÄ¾¸å¤«¤é¡¢»²²Ã¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Â³¡¹ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬1¤Ä¤À¤±¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤²ñ¾ìÀß·×¤Ë¸ÍÏÇ¤¦À¼¤ä¡¢¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤¬1»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¤ÈÃ»¤á¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ ¡È±öÂÐ±þ¡É ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¯À¼¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¤ÎX¤Ë¤Ï¡¢
¡ÔËÜ¿Í¤¿¤Á¤À¤±¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤¿www¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤â¤¦¿ä¤»¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¤·¤«¤â¥é¥¤¥Ö1¸ø±é1»þ´ÖÈ¾¡¢¤â¤¦¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¾Ð¡£¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¼êÈ´¤¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¡Õ
¡Ô¥é¥¤¥Ö¤Î¹½À®¡¢±é½Ð¤ÏÃ¯¤¬Ã´Åö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡¼¤«¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤ó¤É¤ó°²½¤·¤Æ¤¯¤Î¸«¤Æ¤Æ¥Ä¥é¤¤¤ï¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡£¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëÇØ·Ê¤ò¡¢Á°½Ð¤Î·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÉÔËþ¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»þÂå¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¸ÅÁã¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ä²ÖÆ»¤Ê¤É¡¢°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¥é¥¤¥Ö»þ´Ö¤â2»þ´ÖÁ°¸å¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢²áµî¤È¤Ï°ã¤¦¿·´¶³Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖNumber_i ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¤³¦¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¡¢À¸¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Ë¤è¤ë²»¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿±é½Ð¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤ê·Ý½ÑÅª¤Ê±é½Ð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Number_i ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤ÀÌó2Ç¯¡£»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹²áÅÏ´ü¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É ¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Î¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔËþ¤ÎÅÇÏª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÊÑ²½¤ËÄË¤ß¤¬¤È¤â¤Ê¤¦¤Î¤Ï¡¢»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£