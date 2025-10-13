¡ÖSNS±Ç¤¨¤¹¤ë¡×¥Ð¥ó¥Óー¥ÎÇ¤ÎÈË¿£¤Ë¡¢ÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡¡±Ñ¹ñ
¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤Î¼Î¤ÆÇ¤òÊÝ¸î
±Ñ¹ñ¤ÎÆ°ÊªÊÝ¸îÃÄÂÎ¤¬¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¡Ö¤á¤º¤é¤·¤¤Ç¡×¤ÎÈË¿£Áý²Ã¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥È¡¦¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥É¥ë¥·¥ã¥à¤Ë¤¢¤ë¡ÖThe Cat & Rabbit Rescue Centre¡×¤Ï¡¢Ìî¸¶¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ÎÃæ¤«¤éÇ¤ÎAlfred¤òÊÝ¸î¤·¤Þ¤·¤¿¡£Alfred¤Ï¥Ð¥ó¥Óー¥Î¼ï¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤ÏÂÎ¤¬ÌµÌÓ¤ÇÂ¤¬Ã»¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ±¥»¥ó¥¿ー¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÄ§¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê·ò¹¯ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢Ç¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ä¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆÌÜÀè¤ÎÍø±×¤ò¤Í¤é¤Ã¤¿¶ËÃ¼¤ÊÈË¿£¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢Æ°Êª¤Î·ò¹¯¤È¹¬¤»¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ±¥»¥ó¥¿ー¤ÎIan HughesËÜÉôÄ¹¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¡×Í¥Àè¤ÎÈË¿£¤¬Áý²Ã
Alfred¤Ë¤Ï¤Ò¤²¤äÂÎÌÓ¤¬¤Ê¤¯¡¢Ã»¤¤Â¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿Æ°¤¤·¤«¤Ç¤¤º¤ËÄË¤ß¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÇ¤Î¤Þ¤Ö¤¿¤ÏÆâÂ¦¤ËÈ¿¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤ÄÌÓ¤¬ÌÜ¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç±ê¾É¡Ê´ãâÛÆâÈ¿¾É¡Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAlfred¤Îµ¤¤ÎÆÇ¤ÊÂÎÄ´¤Ï¡¢Ç¤Î¹¬¤»¤è¤ê¤â³°¸«¤ò½Å»ë¤·¤¿¿È¾¡¼ê¤ÊÈË¿£¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈË¿£¤¬´í¸±¤Ê¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ»×¤¤µ¯¤³¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¤³¤ÎÇ¤Ï¤¤¤Þ¡¢»ÜÀß¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À³Ê¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¢¤È¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¡¢¤è¤¯´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ian¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÌµÌÓ¤ÇÃ»Â¡¢Âç¤¤Ê¼ª¤¬ÆÃÄ§
¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤Ï¡¢¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤È¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤ò¸òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç¼ï¤Ç¤¹¡£2005Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¿·ÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¼Â¸³ÅªÉÊ¼ï¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥ó¥Óー¥Î¡×¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³°¸«¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»ÒÇ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¾ù¤ê¤ÎÃ»¤¤Â¤È¡¢Âç¤¤¯¤Æ¤È¤¬¤Ã¤¿¼ª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Õ¥£¥ó¥¯¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÌµÌÓ¤Ç¡¢ÈéÉæ¤ÏÇò¤Þ¤¿¤Ï¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤¹¡£»é¤òµÛ¼ý¤¹¤ëÌÓ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤ÎÂÎ¤ÏÄê´üÅª¤Ë»É·ã¤Î¾¯¤Ê¤¤ÀÐ¸´¤ÇÀö¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÌÓ¤Ê¤¿¤á¡¢Éþ¤òÃå¤»¤Æ´¨¤µ¤È¶¯¤¤Æüº¹¤·¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î¤á¤º¤é¤·¤µ¤ä¤«¤ï¤¤¤µ¤«¤é¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥Óー¥Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿ÈË¿£¤ÏÇ¤òÉÔ¹¬¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
