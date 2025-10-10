Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤Ï¡Ö1121±ß¡×¡¢Æ¯¤¯¿Í¤ÎÌóÈ¾¿ô¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¤Ï10·î10Æü¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃ¦¡¦ÀÇÍý»Î¥¹¥¬¥ï¥é¤¯¤ó¡×¤¬¡¢20ºÐ°Ê¾å60ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô400Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢¡ÖºÇÄãÄÂ¶â¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Ä´ºº¤Ï¡¢10·î3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎºÇÄãÄÂ¶â¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç1121±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï52.0¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ³«»ÏÆü¤¬¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬57.3¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µï½»ÃÏ¤Þ¤¿¤Ï¶ÐÌ³ÃÏ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ºÇÄãÄÂ¶â¤ÎÅ¬ÍÑ³«»ÏÆü¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ï27.3¡ó¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¥×¥é¥¹¡×¡Ê10.0¡ó¡Ë¤È¡Ö¤ä¤ä¥×¥é¥¹¡×¡Ê23.5¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤¬33.5¡ó¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê60.3¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ä¤ä¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¡Ê3.5¡ó¡Ë¤È¡Ö¤È¤Æ¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¡Ê2.8¡ó¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿³ä¹ç¤Ï6.3¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÄãÄÂ¶â¤Î°ú¤¾å¤²¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡×¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¡ÖÊª²Á¹âÆ¡Ê¿©ÎÁÉÊ¡¦¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê65.8¡ó¡Ë¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¡Ö¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¡×¡Ê61.8¡ó¡Ë¡¢¡Ö½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀÇÉéÃ´¡×¡Ê49.0¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÊª²Á¹âÆ¤È¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´Áý¤¬¡Ö¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¡×¤Ë±Æ¶Á
