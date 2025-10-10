¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÎÄ¶ÇË³ÊµëÍ¿¹ðÇò¡Ö£±²óµëÎÁÌÀºÙ¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ä¤Þ¤ß»ÞÆ¦¡Ê67¡Ë¤¬¡¢9Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTOKYO FM¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤Î²áµî¤ÎµëÍ¿»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é°Ê³°¤Î¡Ö±Ä¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÞÆ¦¤Ï¡Ö²¶¤é¤Îº¢¤Ã¤Æ±Ä¶È¤Ã¤Æ°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤È¤É¤³¤Ç¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¤¿¤±¤··³ÃÄ»þÂå¤ò²óÁÛ¡£¥®¥ã¥é¤âÈæ³ÓÅª¹â³Û¤Ç¡ÖÁª¤Ù¤¿¤Î¡¢¥®¥ã¥é¤â´Þ¤á¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¤»¤³¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤é¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤±¤·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â±Ä¶È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÉÑÈË¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÞÆ¦¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¿Ø¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤ÐËÌ³¤Æ»¤ÎÃ¯¡¹¤µ¤ó¤¬¡¢¡ØÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ÎÂ©»Ò¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ç´é½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤Í¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ë¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤¿¤±¤·¤¬±Ä¶È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÌ³½ê¤âËÜ¿Í¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¡Ø¤¤¤¯¤é¤Ç¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡£2000Ëü±ß¤°¤é¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø5Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¤ÈÇË³Ê¤ÎÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
»ÞÆ¦¤Ï¡Ö¤¢¤Îº¢¤Î¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢CM¤Ç¤â1ËÜ1²¯¤È¤«1²¯5000Ëü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£1Æü¤Ç»£±Æ½ª¤ï¤ë¤·¡¢»£±ÆÎÁ¤Ã¤Æ¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ý¥¹¥¿¡¼ºþ¤ë¤È¤Þ¤¿ÊÌ¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¤¹¤´¤¤¶â³Û¤ò¡×¤ÈÅö»þ¤Î²Ô¤®¤Ã¤×¤ê¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡Ö²¶¤¬±¿Å¾¼ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡¢¤¿¤±¤·¤µ¤ó¤ÎÌÀºÙ¤ò1²ó¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£µëÎÁÌÀºÙ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢4Ëç¤¯¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Øº£·î¾¯¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤È¤«¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç7¡¢8000Ëü¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡¢µëÎÁ¤¬¡£¤½¤ì¤Ëº£ÅÙCM¤È¤«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤«¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¦±é¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¶â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö·î¡Ê³Û¡Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¡Á¡×¤È¤¢¤¼¤ó¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö»öÌ³½ê¤Î¼è¤êÊ¬¤ò°ú¤¤¤Æ¤ÎµëÎÁ¡×¤È¶Ã¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£