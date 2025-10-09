【独自】直撃に「知らねーよ、バカ！」弁当564個“踏み倒し” 無職・金高士容疑者（60）逮捕…支払い請求に「5万円貸して」
「イット！」が直撃取材をした男が、弁当500個以上配達させて代金を踏み倒した疑いで逮捕されました。
取材を通して悪質な手口が見えてきました。
近所の人が証言したのは、逮捕された男の異様な行動でした。
近隣住民：
何回か会っているうちに「○号室だよね。住所貸してよ」と急に言ってきて。普通に断ったけど…。
7日に逮捕された韓国国籍の無職・金高士（キム・コサ）容疑者（60）。
神奈川・相模原市の弁当店に「会社をやっている」などと嘘をついて注文。1カ月半の間に564個もの弁当などを配達させ、約26万円分をだまし取った疑いが持たれています。
被害を訴える弁当店は、5月から6月にかけて金容疑者の自宅にほぼ毎日、ハンバーグ弁当やオムライスなどを配達。
当初は手渡しでしたが、途中から置き配に変わり、1日10人前の注文も入るようになったといいます。
店が支払い確認の電話をすると、金容疑者から驚きの言葉が。その音声があります。
店の人：
13日にまずお支払いしていただければと思うので。
金容疑者：
で、5万円貸してほしいんですよ。
店の人：
5万円貸す？貸してほしい？
金容疑者：
お願いされるの無理ですか？
店の人：
お金を貸すのはちょっと難しいですね。
その後、金容疑者とは連絡が取れなくなりました。
ほっこり−小さなごはん屋さん−・三浦沙織店長：
総額およそ28万円。お振り込みいただけない。
同じ手口の被害を訴える別の弁当店は、税込み540円の高齢者向け弁当や親子丼などを配達しましたが、未払いのままで約7万5000円の被害を訴えています。
とり道楽 相模原店・石川英慶代表：
だいたい100食以上は売らないと利益を戻す元を取ることは難しい。回収はなかなか大変ですよね。払うつもりがない方がいると、疑心暗鬼になってしまってつらかった。
番組が2025年6月に弁当の配達先で取材をしていると、ごみ出しで部屋から出てきた金容疑者の姿が。
ディレクター：
お弁当の配達を…。
金容疑者：
違う。
ディレクター：
少しだけ話を。
金容疑者：
いい、いい。
取材を拒否するような様子を見せた金容疑者。
金容疑者：
何の用だ、あんたは。
ディレクター：
お弁当の…。
金容疑者：
違うよ！知らねーよ！バーカ！
ディレクター：
お弁当の支払いをしていない…。
金容疑者：
知らないよ、足悪いんだよ。
同じアパートの住民によると、住んでいたのは金容疑者1人だったといいますが…。
同じアパートの住人：
今年に入って玄関前に（弁当が）置いてあって、ビニール袋に5〜6個くらいあった。
さらに、こんな一面も。
同じアパートの住人：
けっこう怒鳴り声が、アパートだから聞こえる。たぶん電話で、デリバリーとかカスハラじゃないですか。怒鳴り声は時間関係なしで。電話とか相手が来ない場合は強い口調。来るとおとなしくなる。
金容疑者は「最初は払うつもりはあった」と供述し、容疑を否認しています。
ほっこり−小さなごはん屋さん−・三浦沙織店長：
食べてくれる人の気持ちを考えて、1品1品丁寧に作っている。このようなことは二度と繰り返さないでほしい。
とり道楽 相模原店・石川英慶代表：
うちのお金を払ってくれないというよりも、他でも同じような話を聞いていたので、その被害がなくなることが一番うれしいというか、安心した。
警察は金容疑者に余罪もあるとみて捜査を進めています。