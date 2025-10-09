【独自】直撃に「知らねーよ、バカ！」弁当564個“踏み倒し”　無職・金高士容疑者（60）逮捕…支払い請求に「5万円貸して」

「イット！」が直撃取材をした男が、弁当500個以上配達させて代金を踏み倒した疑いで逮捕されました。

取材を通して悪質な手口が見えてきました。

近所の人が証言したのは、逮捕された男の異様な行動でした。

近隣住民：

何回か会っているうちに「○号室だよね。住所貸してよ」と急に言ってきて。普通に断ったけど…。

7日に逮捕された韓国国籍の無職・金高士（キム・コサ）容疑者（60）。

神奈川・相模原市の弁当店に「会社をやっている」などと嘘をついて注文。1カ月半の間に564個もの弁当などを配達させ、約26万円分をだまし取った疑いが持たれています。

被害を訴える弁当店は、5月から6月にかけて金容疑者の自宅にほぼ毎日、ハンバーグ弁当やオムライスなどを配達。

当初は手渡しでしたが、途中から置き配に変わり、1日10人前の注文も入るようになったといいます。

店が支払い確認の電話をすると、金容疑者から驚きの言葉が。その音声があります。

店の人：

13日にまずお支払いしていただければと思うので。

金容疑者：

で、5万円貸してほしいんですよ。

店の人：

5万円貸す？貸してほしい？

金容疑者：

お願いされるの無理ですか？

店の人：

お金を貸すのはちょっと難しいですね。

その後、金容疑者とは連絡が取れなくなりました。

ほっこり−小さなごはん屋さん−・三浦沙織店長：

総額およそ28万円。お振り込みいただけない。

同じ手口の被害を訴える別の弁当店は、税込み540円の高齢者向け弁当や親子丼などを配達しましたが、未払いのままで約7万5000円の被害を訴えています。

とり道楽 相模原店・石川英慶代表：

だいたい100食以上は売らないと利益を戻す元を取ることは難しい。回収はなかなか大変ですよね。払うつもりがない方がいると、疑心暗鬼になってしまってつらかった。

番組が2025年6月に弁当の配達先で取材をしていると、ごみ出しで部屋から出てきた金容疑者の姿が。

ディレクター：

お弁当の配達を…。

金容疑者：

違う。

ディレクター：

少しだけ話を。

金容疑者：

いい、いい。

取材を拒否するような様子を見せた金容疑者。

金容疑者：

何の用だ、あんたは。

ディレクター：

お弁当の…。

金容疑者：

違うよ！知らねーよ！バーカ！

ディレクター：

お弁当の支払いをしていない…。

金容疑者：

知らないよ、足悪いんだよ。

同じアパートの住民によると、住んでいたのは金容疑者1人だったといいますが…。

同じアパートの住人：

今年に入って玄関前に（弁当が）置いてあって、ビニール袋に5〜6個くらいあった。

さらに、こんな一面も。

同じアパートの住人：

けっこう怒鳴り声が、アパートだから聞こえる。たぶん電話で、デリバリーとかカスハラじゃないですか。怒鳴り声は時間関係なしで。電話とか相手が来ない場合は強い口調。来るとおとなしくなる。

金容疑者は「最初は払うつもりはあった」と供述し、容疑を否認しています。

ほっこり−小さなごはん屋さん−・三浦沙織店長：

食べてくれる人の気持ちを考えて、1品1品丁寧に作っている。このようなことは二度と繰り返さないでほしい。

とり道楽 相模原店・石川英慶代表：

うちのお金を払ってくれないというよりも、他でも同じような話を聞いていたので、その被害がなくなることが一番うれしいというか、安心した。

警察は金容疑者に余罪もあるとみて捜査を進めています。