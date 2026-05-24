女優の佐々木希（38）が23日放送の「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。仲良しの人気女優から自由すぎる素顔を明かされる場面があった。番組では佐々木とドラマ「デイジー・ラック」（2018年）で共演し、プライベートでも親交があるという女優の夏菜に事前取材を行った。アシスタントMCの宇賀神メグアナウンサーは夏菜の文書での回答を読み上げ、「希は世間のイメージとは裏腹に、実はとっても『自由過ぎる