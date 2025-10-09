BABYMONSTERミニアルバム『WE GO UP』の魅力を語る一問一答式インタビュー公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、2ndミニアルバム『WE GO UP』の発売を控えた10月9日に、一問一答形式での取材で新しいアルバムの主要ポイントを直接伝え、グローバルファンの期待感を高めた。

■「アーティストとして成し遂げたいことを表現したアルバム」（AHYEON）

BABYMONSTERは10月10日13時、2ndミニアルバム『WE GO UP』を発売する。タイトル曲「WE GO UP」をはじめ「PSYCHO」「SUPA DUPA LUV」「WILD」まで計4曲が収録され、彼女らだけの爆発的なエネルギーと圧倒的な実力で一層拡張された音楽スペクトラムを展開する。

強烈なヒップホップベースのサウンドの上、以前よりもダイナミックなパフォーマンスとコンセプチュアルなMVで重武装したBABYMONSTERだ。

デビュー初のワールドツアーの忙しい日程の中でも休まず走ってきた彼女らは「私たちだけの色でさらに高いところに向かって進む」という覚悟を伝えた。

■BABYMONSTER 一問一答インタビュー

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

※韓国発売：10月10日

