この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

年末年始の勝ち筋は過去分析と戦略的な準備で決まる

12月は消費者の購買意欲が最高潮に！成功のためのトレンド活用術

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏 【10分で分かる】代理店に騙される人の特徴とその対策方法

デジタルアスリート株式会社の有馬由華が語る！マーケターを内製化するために必要な3つの要素をご紹介します！

チャンネル情報

ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします