この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【まだ間に合う!!!】年末年始は事前準備で売上が決まる！競合に差をつける経営者が年末に絶対にやっておくべきWeb広告運用戦略3選」と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、年末に向けて経営者がやるべきWeb広告運用戦略について語った。

年末の多忙な時期にも関わらず、“経営者はまず一年間の施策の振り返りを徹底すべきだ”と語る有馬氏。「過去の数字を振り返って、今年の全体的な数値が、昨年に比べてどうなってるのかをちゃんと捉えないと判断のしようがない」と指摘し、多くの企業が「月ごとの数字は見ていても、年間レベルでの変化には目を向けていない」と問題点を指摘した。

マーケティング現場では短期的な成果に目が行きがちだが、「売上が伸びていても、コストの伸び率が上回っていたら非効率」と警鐘を鳴らす。その上で、「マーケティングコストを昨年の2倍かけてコンバージョンが1.5倍だったなら、効率が落ちている」と、単なる“広告費増”を安直に判断しないようにと訴えた。「12月に急に広告費だけを上げても、成果につながらない。昨年のトレンドや競合の動向を見極めて、尖ったキャンペーンを組むべき時期」と強調している。

また、「ビジネスモデルによっては、12月の商戦を避け、年始からの購買意欲の高まりを狙う戦略も有効」だとし、「英語教材や資格系など“新しいスタート”を求める市場は、1～2月の方が成果が上がる」と具体例も提示。「12月戦わないなら、1月・2月の準備を徹底すべき」と呼びかけた。

さらに動画では、「広告代理店任せの姿勢や、過去の失敗策を“宝物”として再検討する視点も大切」「知識と経験の積み重ねこそがマーケティングを強くする」と、有馬氏ならではのリアルな現場知見も披露。「過去を振り返らず同じ手法を繰り返しても悪い結果しか出てこない。今の自社や市場に合った施策こそ検討すべき」との提言も印象的だった。

最後に有馬氏は、「中小企業の経営者さん、意思決定ができる方だからこそ考えられることもあるので、ぜひこの動画を参考に動いてください」と締めくくり、忙しい年末を迎える経営者たちに的確なアドバイスとエールを送った。

YouTubeの動画内容

02:00

年末こそ経営者は効率的なマーケティングを見直せ
04:14

12月は消費者の購買意欲が最高潮に！成功のためのトレンド活用術
12:10

年末年始の勝ち筋は過去分析と戦略的な準備で決まる

関連記事

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏【危険！】こんな広告運用担当はすぐに変えろ！ 良い担当者を見極めるポイント3選

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏【危険！】こんな広告運用担当はすぐに変えろ！ 良い担当者を見極めるポイント3選

 デジタルアスリート株式会社の有馬由華が語る！マーケターを内製化するために必要な3つの要素をご紹介します！

デジタルアスリート株式会社の有馬由華が語る！マーケターを内製化するために必要な3つの要素をご紹介します！

 デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏 【10分で分かる】代理店に騙される人の特徴とその対策方法

デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏 【10分で分かる】代理店に騙される人の特徴とその対策方法
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

Webマーケティングのリアルをお届け!デジアス君チャンネル_icon

Webマーケティングのリアルをお届け!デジアス君チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 2.81万人 257 本の動画
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします
youtube.com/channel/UC6DqUb5XSRqmq8X0YCv8Haw YouTube