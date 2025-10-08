デジタルアスリート株式会社の有馬由華氏【まだ間に合う!!!】年末年始は事前準備で売上が決まる！競合に差をつける経営者が年末に絶対にやっておくべきWeb広告運用戦略3選
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【まだ間に合う!!!】年末年始は事前準備で売上が決まる！競合に差をつける経営者が年末に絶対にやっておくべきWeb広告運用戦略3選」と題した動画で、デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の有馬由華氏が、年末に向けて経営者がやるべきWeb広告運用戦略について語った。
年末の多忙な時期にも関わらず、“経営者はまず一年間の施策の振り返りを徹底すべきだ”と語る有馬氏。「過去の数字を振り返って、今年の全体的な数値が、昨年に比べてどうなってるのかをちゃんと捉えないと判断のしようがない」と指摘し、多くの企業が「月ごとの数字は見ていても、年間レベルでの変化には目を向けていない」と問題点を指摘した。
マーケティング現場では短期的な成果に目が行きがちだが、「売上が伸びていても、コストの伸び率が上回っていたら非効率」と警鐘を鳴らす。その上で、「マーケティングコストを昨年の2倍かけてコンバージョンが1.5倍だったなら、効率が落ちている」と、単なる“広告費増”を安直に判断しないようにと訴えた。「12月に急に広告費だけを上げても、成果につながらない。昨年のトレンドや競合の動向を見極めて、尖ったキャンペーンを組むべき時期」と強調している。
また、「ビジネスモデルによっては、12月の商戦を避け、年始からの購買意欲の高まりを狙う戦略も有効」だとし、「英語教材や資格系など“新しいスタート”を求める市場は、1～2月の方が成果が上がる」と具体例も提示。「12月戦わないなら、1月・2月の準備を徹底すべき」と呼びかけた。
さらに動画では、「広告代理店任せの姿勢や、過去の失敗策を“宝物”として再検討する視点も大切」「知識と経験の積み重ねこそがマーケティングを強くする」と、有馬氏ならではのリアルな現場知見も披露。「過去を振り返らず同じ手法を繰り返しても悪い結果しか出てこない。今の自社や市場に合った施策こそ検討すべき」との提言も印象的だった。
最後に有馬氏は、「中小企業の経営者さん、意思決定ができる方だからこそ考えられることもあるので、ぜひこの動画を参考に動いてください」と締めくくり、忙しい年末を迎える経営者たちに的確なアドバイスとエールを送った。
ありゆか(有馬由華)成長できる環境とWEBの楽しさに惹かれ、2018年にデジタルアスリート株式会社に入社1年後にFB広告メインの運用チームの課長を努め、現在は運用代行をメインとした約63名のメンバーを束ねるデジマ部署の本部長代理「現状維持は衰退」ということをモットーに、クライアントによりよい価値を提供いたします