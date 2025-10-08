美容師さん（スタイリスト・アシスタント）が語る「かっこいい先輩のもとで働きたい」―給与や絆も明かす
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「美容師2人にインタビュー」というタイトルの動画では、現役美容師であるスタイリストとアシスタントの2人が登場。インタビュアーの質問に答えながら、それぞれの職場環境や人間関係、リアルな給与事情について、率直なトークを展開した。
今回登場したのは26歳と23歳の美容師コンビ。スタイリストとアシスタントという先輩・後輩関係の2人の関係性について、アシスタントは「美容師としてかっこいいなって思ってて、この人の下で働きたいなって思ったんですよ」と憧れを告白。スタイリストの方も、もともとは別の仕事をしていたが、先輩から誘われたことをきっかけに美容師の道に進んだと話した。
気になる給与事情についても赤裸々に語られる一幕が。スタイリストは「結構月には変動。マックス? 60かないぐらいですか?」と答えると、アシスタントは「22前後」とリアルな数字を口にした。スタイリストが「こっからスタイリストさんになって3倍目指してるから」と夢を語る場面も印象的だった。
2人の働きぶりや関係性については、「めっちゃおしゃべり。ずっとなんか喋ってる」と明かされる一方、スタイリストは「信頼してるんで」と後輩への信頼を語る。アシスタントも「私が入った当初からずーっと教えてくださってる先輩だから」と涙ぐむ場面があり、強い絆がうかがえた。
また、貯金額の話題ではアシスタントが「学生の時にハマってた感じだったんで60万」と答え、先輩のスタイリストは「言わないでおこうかな」と少しはぐらかして締めくくった。和やかで信頼に満ちあふれた2人のやり取りが印象的な映像となっていた。
