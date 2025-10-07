「読点」を感覚で打っていないか？…伝わる文章を書くために覚えておきたい「読点の6つのルール」

みなさんは「読点」を感覚で打っていないだろうか？ 打ち方を少しだけ意識することで、文章がより読みやすく、伝わりやすくなるという。新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏が、読点を正しく打つための「6つのルール」を指南する。

「読点の6つのルール」を押さえよう

日本語文章における「何気なく使っているランキング1位（私の感覚値）」、それが「読点」です。

「句読点」という言葉で覚えている方もいると思いますが、「句点」は「。」、読点は「、」。おそらく「。」の使い方に悩む人はいないでしょう。

問題は「、」です。読点を「打つ、打たない」「打つならどこに打つか」は、文章の理解しやすさ、読みやすさを左右する大事なポイント。それなのに日本の学校教育では、読点をどこに打つべきか、なんて授業はまずお目にかかりません。

そこで、私は、本稿において、いくつかの事例を、提示しながら、「、」の正しい打ち方を、説明していきたい、と、思います。ほら「、」を打ちすぎている文章って、気色悪いでしょう？

さて「、」をどこに打つかのルールは、色々あります。参考書などによって微妙に違ってきますが、私は以下の6点をルール化し、文章校正などに臨んでいます。

(1) 長い主語の後に打つ

(2) 修飾関係を明確にするために打つ

(3) 誤読・意味の変化を避けるために打つ

(4) 重文の文章の切れ目で打つ

(5) 引用範囲の明確化のために打つ

(6) 名詞の連続など理解しにくい表現で打つ

「長い主語」の後には読点を打つ

まず(1) 長い主語の後に打つ。肝は「長い」です。

主語の後に100％「、」を打つ文章も散見されますが、それは好ましくありません。目的は「主語の明確化」です。たとえば「私がWebサイトの開発を担当します」といった文のように主語が明確な場合、読点は不要です。

では、こちらは？ 「HTMLやCSSなどのプログラミング言語を用いてコードまでしっかり書くことができる私が、Webサイトの開発を担当します」。この長さなら「、」が欲しいですよね。

(2)は「修飾関係を明確にするために打つ」です。次の文章はいかがでしょう。

× 爆発的に売れているNintendo Switchの「スプラトゥーンシリーズ」は面白い。

〇 爆発的に売れている、Nintendo Switchの「スプラトゥーンシリーズ」は面白い。

1文目では「爆発的に売れている」のが何なのか不明瞭です。しかし2文目のように点を打つことで、「爆発的に売れている」が、「Nintendo Switch」にはかからず、その先の「スプラトゥーンシリーズ」を修飾するものだ、と示すことができるのです。

適切な場所に読点があると誤読を防げる

(3)は「誤読・意味の変化を避けるために打つ」。

× 老人は微笑みながら楽しそうに孫をあやしている自分の娘を眺めていた。

〇 老人は微笑みながら、楽しそうに孫をあやしている自分の娘を眺めていた。

最初の例文では、微笑んでいるのは老人か娘か、また楽しそうにしているのは老人か娘かわかりません。

しかし適切な場所に読点があれば、本来的な表現を構築することが可能です。娘が微笑んでいる場合は、「、」の位置が変わります。

(4)「重文の文章の切れ目で打つ」についてです。

「重文」とは、主語と述語をそなえた部分をふたつ以上含む文のこと。次の日本一有名な重文は、「行き」をひとつにまとめていますが、やはり読点が欲しいところですね。平仮名の連続を避ける意味でも必須でしょう。

× おじいさんは山に芝刈りにおばあさんは川に洗濯に行きました。

〇 おじいさんは山に芝刈りに、おばあさんは川に洗濯に行きました。

複文は主語・述語の関係が成り立っている文で、さらにその構成部分に主語・述語の関係が認められるもの。

たとえば「両親は私が転職するのを認めている」という文の場合、読点がなくとも理解は妨げません。しかし、「両親は、私が転職するのを認めている」と書くほうがずっと理解しやすいでしょう。

読点は「カギカッコの役割」も果たす

(5)は「引用範囲の明確化のために打つ」。「、」は発言・思考などを引用する際にも便利です。

△ そんな約束はしていないと彼は主張した。

〇 そんな約束はしていない、と彼は主張した。

〇 「そんな約束はしていない」と、彼は主張した。

2文目の読点は、「引用部分をひとまとまりにして示す」という、いわばカギカッコの役割。

なお、そもそもカギカッコがある場合は、読点の位置が変わり、3文目のようになります。

(6)の「名詞の連続など理解しにくい表現で打つ」は、皆さん無意識的に活用しているはず。

このようなケースでは「、」ではなく、「・」や「／」といった記号も活用可能です。

× 氏名住所電話番号メールアドレスを記入ください。

いかがでしょうか。大切なのは「読み手に余計な負担、迷いを与えないこと」です。

「読点」の「読（トウ）」とは、「逗」と同音の言葉。「逗留」など「一時的にとどまる」という意味であり、中国語では「、」のことを「逗点」と書くそう。AIだDXだと世の中はますます加速度的・連続的に変化していますが、文章ではいったん立ち止まることも大切なのです。

