¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×²ÎËû¤òÄÕ½Å¤Ïµß¤¨¤ë¤Î¤«¡Ä10·î5ÆüÊüÁ÷²ó¤ò¡¢È¬¤Ã¤Ä¤¡¤ó¤È·§¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë
È¬¸ÞÏº¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢º£½µ¤â¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×
·§¸ÞÏº¡Ö¤½¤¦¤µ¤Ê¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¿¤Á¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¡Ê°æ¾åÍ´µ®¡Ë¤Î½ÐÈÇÅýÀ©¤ò¾è¤ê¤¤ë¾ìÌÌ¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤â¤ó¤À¡×
È¬¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¡¢½ÕÄ®ÀèÀ¸¡Ê²¬»³Å·²»¡Ë¤¬°ä¤·¤¿²«É½»æ¤ÎÅô¤òÀä¤ä¤µ¤Ì¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿µþÅÁÀèÀ¸¡Ê¸ÅÀîÍºÂç¡Ë¤È¤ÎÏÂ²ò¥·¡¼¥ó¤â¡¢ÌÜÆ¬¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
·§¡ÖÄÕ½Å¤¬½ñÊªÌä²°¤Î³ô¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ë²«É½»æ¤ä¶Ó³¨¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×
È¬¡Ö¤ª¤Æ¤¤¤µ¤ó¡Ê¶¶ËÜ°¦¡Ë¤Î¶½Ê³¤·¤¿É½¾ð¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Ã¤Á¤Þ¤Ç´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤¦¤è¡×
·§¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¤Ù¤é¤Ü¤¦¤À¤Í¤§¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡Ä¡Ä¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤Ê¡×
È¬¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤ª¤¤è¤µ¤ó¡ÊÆ£´ÖÁÖ»Ò¡Ë¤Ï»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤è¡×
·§¡Ö²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¶»¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
È¬¡Ö¤È¤Þ¤¡¡¢¤½¤ó¤ÊÂè38²óÊüÁ÷¡ØÃÏËÜÌä²°Ãç´Ö»öÇ·»Ï¡Ê¤¸¤Û¤ó¤É¤ó¤ä¤Ê¤«¤Þ¤³¤È¤Î¤Ï¤¸¤á¡Ë¡Ù¡Ä¡Ä¡×
·§¡Öº£½µ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¡ª¡×
¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤¹¤ëÄÕ½Å
ÄÕ½Å¤À¤Ã¤Æ¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¼þ°Ï¤ä¼«Ê¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤¬ÄÕ½Å¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
È¬¸ÞÏº¡Ö¼«Ê¬¤ËµÕ¤é¤Ã¤¿µþÅÁ¤òÄÉ¤¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¶¼¤·¤ò¤«¤±¤ëÄÕ½Å¤Î»Ñ¤Ï¡¢²¿¤À¤«¾®¼Ô´¶¤¬½Ð¤Æ¤Æ·ù¤À¤Ã¤¿¤Ê¡×
·§¸ÞÏº¡ÖÆüËÜ¶¶¤ÎÌ¾Á°¤ò¾¡¼ê¤Ë½Ð¤·¤ÆÄá²°¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤«¤é¥Ô¥·¥ã¥ê¡£º£²ó¤Î¤·¤¯¤¸¤ê¤Ç¡¢ÃÏËÜÌä²°¤ÎÃç´ÖÏ¢Ãæ¤«¤é¤â¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÏ¢¸Æ¡£É¡¤ÃÃì¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤é¤ì¤¿·Á¤À¡×
È¬¡ÖÁ°¤Ï¼«Ê¬¤¬µþÅÁÀèÀ¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤È¡¢°Î¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤Ê¡×
·§¡Ö¾¯¤·Å·¶é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©ÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤ÎÍîº¹¤Ë¾Ç¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Í¤§¤è¡×
È¬¡Ö¤·¤«¤·±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜ²°¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ìÈé¤à¤±¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×
·§¡Ö¤½¤¦´ê¤¤¤¿¤¤¤â¤ó¤À¡£º£¸å¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤ÎÄù¤á¤Ä¤±¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀÞ¤ê¹ç¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×
¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸¤¤¿¤¤µþÅÁÀèÀ¸
À¤¤ÎÃæ¡¢²æ¤¬¿È¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤Þ¤Ç»Ö¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
È¬¸ÞÏº¡Ö°ì²ð¤ÎËÜ²°¤Ë²á¤®¤Ê¤¤ÄÕ½Å¤¬¡ØÀ¤¤Ë¹³¤¦¡Ù¤ÈÂ©´¬¤¯¤Î¤Ï¾¡¼ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Á¤ã¡¢µþÅÁÀèÀ¸¤â¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤Ê¡×
·§¸ÞÏº¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£ÀäÈÇ½èÊ¬¤Î°ìÅÙ¤ÇÄ¨¤ê¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤ó¤À¡×
È¬¡Ö¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤»ö¤Ï¹Í¤¨¤º¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤Õ¤ï¤Õ¤ïÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£µþÅÁÀèÀ¸¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¤Ê¡×
·§¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤â¤ó¤À¡£¤½¤ì¤òËº¤ì¤Á¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤µ¡×
È¬¡Ö²áµî¤Î°ä»º¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¼«Í³¤ËÊë¤é¤»¤ë¡£¤³¤ì¤òÌ¤Íè¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÄÕ½Å¤Î»Ö¤Ï¡¢¤½¤ê¤ãÎ©ÇÉ¤Ê¤â¤ó¤À¡×
·§¡ÖÊ¬Áê±þ¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤Ê¡×
Çû¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤éÌÌÇò¤¤
¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÀ¾Â¼²°¤äÎÚ¤ÎÃ¶Æá¤¿¤Á¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
È¬¸ÞÏº¡Ö»³¤Î¤è¤¦¤ÊÁð¹Æ¤òÊô¹Ô½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÄÕ½Å¤ÎºîÀï¤Ë¡¢ÃÏËÜÌä²°Ï¢Ãæ¤ÏÊò¤ì´é¡£¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÙÏ¢¸Æ¤ËÄü¤á¤«¤±¤¿¤½¤Î»þ¡ª¡×
·§¸ÞÏº¡Ö½õÂÀÅá¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡ËÀèÀ¸¤ËËÌÈø½ÅÀ¯¡Ê¶¶ËÜ½ß¡Ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÄï»Ò¤¿¤Á¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤ËºÍÇ½¤ÎÂçÊü½Ð¤È¹Ô¤¤ä¤·¤ç¤¦¡×
È¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¤§¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¤³¤¿¤¨¤é¤ì¤Í¤§¡×
·§¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤·¤Æ¤ª¾å¤òº¤¤é¤»¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¬¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤Í¤§¤«¡×
È¬¡ÖÇû¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÌÌÇò¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¾å¤ËÀ¯ºö¤¢¤ì¤Ð²¼¤ËÂÐºö¤¢¤ê¡Ù¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¹¶¤á¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥¨¥Ã¥¸¤ÎÎ©¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡×
·§¡Öº£²ó¤â¤½¤¦¤À¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤«ÄÕ½Å¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Æ¤§¤Ê¡¢²¶¤â¤Ê¤ì¤Í¤§¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Âç²Ï¤Ù¤é¤Ü¤¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤è¡×
È¬¡Ö¤¢¤¡¡¢²¶¤Ë¤âÊ¸ºÍ¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤¡¡Ä¡Ä¡×
»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î°ìÎã
ºùÀî»üÈáÀ®¡Ø²½ÊªÌë¹¹´é¸«À¤¡Ù¤è¤ê¡£
È¬¸ÞÏº¡Ö¤Ç¤â¤Ã¤Æ¡¢Êô¹Ô½ê¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿²«É½»æ¤Î°ìÉô¤¬¤³¤Á¤é¡×
·§¸ÞÏº¡Ö²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤À¤±¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡×¼ÇÁ´¸ò¡ØÄ¾ÆÉ¸«çÊÇë¡Ê¤Ê¤ª¤·¤Æ¤è¤à¤ä ¤±¤ó¤À¤¤¤Ï¤®¡Ë¡Ù¿¹ÍåÄâ¡Ø¸æÉ¾È½¹âÈøÊ¸³Ð¡Ê¤´¤Ò¤ç¤¦¤Ð¤ó ¤¿¤«¤ª¤Î¤â¤ó¤¬¤¯¡Ë¡ÙºùÀî»üÈáÀ®¡ØÂçÇÏ¼¯È´ÌÜ¡Ê¤ª¤ª¤Ð¤« ¤Ì¤±¤á¡Ë¡ÙºùÀî»üÈáÀ®¡Ø²½ÊªÌë¹¹´é¸«À¤¡Ê¤Ð¤±¤â¤Î ¤è¤Õ¤±¤«¤ª¤ß¤»¡Ë¡Ù¾¡Àî½ÕÆ»¡ØËàëÅÆÁËÜÍÜÏ·Âì¡Ê¤Þ¤«¤È¤¯¤Û¤ó ¤è¤¦¤í¤¦¤Î¤¿¤¡Ë¡Ù¿¼Àî¶ÓÎÚ¡Ø¶âÌÙ½½ÀéËüÎ¾²ß¿£¶â¡Ê¤«¤Í¤â¤¦¤± ¤È¤Á¤Þ¤ó¤ê¤ç¤¦ ¤Ö¤²¤ó¤Î¤«¤Í¡Ë¡Ù
È¬¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤µººî¼Ô¤Ï¡¢Åö»þ¤Þ¤À¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¾¡×
·§¡Ö¤³¤Î¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊô¹Ô½ê¤òº¤¤é¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ù¤Ë¡¢¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
È¬¡Öº£²ó½Ð¤ÆÍè¤¿²«É½»æºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¤¼¡×
·§¡Ö¹çÅÀ¾µÃÎ¤Î½õ¤À¡×
ÃË¤¬¸÷¤Ã¤¿Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢
ºÆ¤ÓµÈ¸¶¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢¿ÍÈ©Ã¦¤°Ê¿Â¢¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
È¬¸ÞÏº¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£²ó¤ÎÄ¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Ê¡×
·§¸ÞÏº¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤À¡£¤«¤Ä¤Æ50Î¾¤Ç²Ï´ß¤òµß¤¤¡¢º£ÅÙ¤Ï¿ÍÂ´ó¾ì¡Ê¤Ë¤ó¤½¤¯¤è¤»¤Ð¡Ë¤Ç¿©¤¤µÍ¤á¤¿ÃË¤¿¤Á¤òµß¤¤¡¢¤½¤·¤ÆºÆ¤ÓµÈ¸¶¤ò¡Ä¡Ä¡×
È¬¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤«¤é°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡Ù¤À¡×
·§¡Ö·ë¶É¡¢¤¢¤ì¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡©¡×
È¬¡Ö¡Ø¸æ¸øµ·¤Î°Ò¿®¡Ù¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤À¤í¤¦¤Ê¡£¹¾¸Í¤¬¾åÊý¤ËÎô¤Ã¤Æ¤è¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤²«É½»æ¤¬¡¢¾åÊý¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Õ¤ó¤É¤·ÌîÏº¤âËÜ²»¤Ç¤Ï·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤µ¡×
·§¡Ö¤À¤«¤éÃÏËÜÌä²°¤âÀµ¼°¤Ë³ôÃç´Ö¤òºî¤é¤»¡¢½ÐÈÇ³èÆ°¤ò¼«¼ç´ÉÍý¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡×
È¬¡ÖµþÅÁÀèÀ¸¤¬ÂçÏÂÅÄ°ÂÊ¼±Ò¡ÊÀîÀ¾¸»ÖÏº¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¿´³ØÁáÀ÷Áð¡Ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬³è¤¤¿¤Î¤«¤â¤Ê¡×
ÄÕ½Å¤Ï²ÎËû¤òµß¤¨¤ë¤«
¤¤è¤ò´ÇÉÂ¤¹¤ë²ÎËû¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
È¬¸ÞÏº¡Ö¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤ª¤¤è¤µ¤ó¤ÎºÇ´ü¤È¡¢¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²ÎËû¤Î»Ñ¤Ï¿É¤¯¤Æ¤Ê¤é¤Í¤§¡×
·§¸ÞÏº¡Ö°ì½Ö¡¢±ïÂ¦¤Ë¤ª¤¤è¤µ¤ó¤Î¸¸³Ð¤¬¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢º²¤¬Î¥¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×
È¬¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡ØËèÆüÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤ÀÀ¸¤¤Æ¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤§²ÎËû¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¨¤²¤Ä¤Í¤§¤è¡×
·§¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¹ü¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ê¡£¤Þ¤ë¤Ç¶åÁê¿Þ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÃÏ¹ö³¨¿Þ¤À¡×
È¬¡Ö¤â¤¦²ÎËû¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÄÕ½Å¤µ¤¨»Ù¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×
·§¡ÖÁ°¤Ë¡Ø¤»¤á¤Æ¤ªÁ°¤À¤±¤Ç¤âµß¤ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÕ½Å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¿É¤¤Å¸³«¤À¤í¤¦¤è¡×
È¬¡ÖÄÕ½Å¤Î¡Ø¤ªÁ°¤Ïµ´¤Î»Ò¤À¡¢À¸¤»Ä¤Ã¤ÆÌ¿¤òÉÁ¤¯¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ï¡¢²ÎËû¤Ë¸å¤òÄÉ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤°ì¿´¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
·§¡Ö¤À¤¬¡¢²Î¤Ë¤½¤Î¿¿°Õ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Í¤§¤è¡£Â¿Ê¬¡×
Âè39²óÊüÁ÷¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×
Âè39²óÊüÁ÷¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë½»¤ß¤«¤Í¿È¾åÈ¾¸º¡×¡£Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¤Î³èÌö¤â¸«¤É¤³¤í¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£🄫NHK
µþÅÁºî¤Î¡Ø¶µ·±ÆÉËÜ¡Ù»°ºîÉÊ¤ò½Ð¤·¤¿ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤À¤¬¡¢ÀäÈÇÌ¿Îá¤¬²¼¤êÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ìÊý¡¢ØÞØ¬¤·¤Æ¤¤¤¿²ÎËû¡ÊÀ÷Ã«¾ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢¤Ä¤è¡Ê¹â²¬Ááµª¡Ë¤È¹¾¸Í¤òÎ¥¤ì¤ë¡£
¢¨NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡£
È¬¸ÞÏº¡Ö¤µ¤¡¡¢°ìÆñµî¤Ã¤Æ¤Þ¤¿°ìÆñ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄ¨¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÕ½Å¡£º£ÅÙ¤Ï¤¤¤è¤¤¤è¿È¾åÈ¾¸º¡Ê¤·¤ó¤·¤ç¤¦¤Ï¤ó¤²¤ó¡Ë¤À¡×
·§¸ÞÏº¡ÖÁ´ºâ»º¤ÎÈ¾Ê¬Ë×¼ý¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿É¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤ÇÄÕ½Å¤âË×Íî¤«¤¤¡©¡×
È¬¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Î¸å¤Ï½ñÊªÌä²°¤È¤·¤ÆÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
·§¡Ö²¿¤È¤«À¹¤êÊÖ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤ó¤À¤¬¡Ä¡ÄÄÕ½Å¤Î¡Ø¤½¤¦¤¤¿¤«¡ª¡Ù¤ò¤Þ¤¿¸«¤Æ¤§¤Ê¡×
È¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¼¡½µ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡×
·§¡Ö°ß¤¬½Å¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤Ê¤¡¡Ä¡ÄÍè½µ¤â¸«ÆÏ¤±¤è¤¦¤¼¡ª¡×
¢¨¼¡²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡§