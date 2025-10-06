À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¡Ö¶ÚÆù¤ÏºÍÇ½¡£¥Ù¥ó¥Á120kg¤À¤±¤É²¿¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹ÌÀ¤«¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¡Ø¥¤¥±¥¤¥±À°ÂÎ»Õ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡Ù¤Ç¤Ï¡¢23ºÐ¤ÎÀ°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¸½ºß¤ÎÃù¶â³Û¤ä¶Ú¥È¥ìÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¡¢¡Öº£¤ÎÃù¶â³Û¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£23ºÐ¡¢À°ÂÎ»Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö300Ëü±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢·ø¼Â¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï´°Á´¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤À¤È¤¤¤¦À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ä¤±¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡×¤ÈÁÇ´é¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥ë¥µー¥Á¤Î¤ä¤Ä¤È¹ç¤ï¤»¡×¡Ö15¡¢20¡×¤È²Á³Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¶Ú¥È¥ì¤òÆü²Ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö½µ1¡¢2¤°¤é¤¤¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö½µ1¡¢2¤¸¤ã¤½¤ó¤Ê¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖºÍÇ½¡©¡×¡ÖºÍÇ½¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤É¤ì¤°¤é¤¤¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö120¡×¤È¶þ¶¯¤ÊÆùÂÎ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö²¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö²¿¤Ë¤âÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¶ÚÆùÎ´¡¹¤ÎÂÎ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼é¤ë¤¿¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤Èñ¨¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥¹¤òÊø¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖYouTuber¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¡¢YouTuber¤Ø¤Î¶½Ì£¤â¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¡ÖÃæ±û¤Î²ñ¼Ò¡£¿þ´Ø·¸¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¼Ò¼«ÂÎ¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î°ÕÍß¤âÇÁ¤«¤»¤¿¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥¨ー¥ë¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤é¤ì¡¢À°ÂÎ»Õ¤µ¤ó¤Î¤¢¤Ã¤±¤é¤«¤ó¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¡¢¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ê¿ÍÀ¸´Ñ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
