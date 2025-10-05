材料はたった1つ、市販のアレを使うだけ！ 冷めても固くならないモチモチ「月見だんご」

ようやく朝晩が涼しくなり、秋の気配がしてきましたね。秋になると、空気が澄み渡り、夜空に浮かぶ月が一年でもとりわけ美しく見えます。秋のお月見は昔からある日本の風習で「中秋の名月」ともいわれ、2025年は10月6日になります。ススキを飾って、月見だんごをお供えする風習が現代にも受け継がれていますが、今年はおだんごを手作りしてみませんか？ といっても、材料はたった1つ、作り方もとても簡単なおだんごを紹介します。簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram ＠chan.chan_chii ）に教えてもらいました。

おやつを手作りしてあげたいけれど…

ようやく過ごしやすくなり、学校から帰ってくる子どもたちからの「今日のおやつなに〜？」の声に、食欲の秋を改めて感じる今日この頃。涼しくなってきたし、手作りしてあげたい気持ちはあるけれど、実際には仕事や家事に追われて、手間のかかるおやつはなかなか作る時間がありません。

そんなときにおすすめしたいのが、今回ご紹介するおだんごレシピです。手作りのおだんごというと、白玉粉やだんご粉を用意して作るのを思い浮かべると思うのですが、今回のレシピの材料はたった1つ！ その材料はなんと市販のうどんです。

作り方は至って簡単。袋入りのゆでうどんをよく揉んで丸めたら茹でるだけ！ 驚くほどもちもちとした食感のおだんごに仕上がります。元がうどんだとは思えない、ちょっとした驚きのある一品です。

簡単なので子どもと一緒に作ることもできます。だんごをこねたり丸めたりする工程は、ちょっとした粘土遊びのようで楽しく、親子でわいわい作れば立派なおやつ時間に。手が込んでいなくても、こうして一緒に作ったおやつは子どもにとっても特別な思い出になるのではないでしょうか。

そして、このうどんだんごは、冷めても固くならず、こね加減でモチモチ感を調整できるのも魅力。歯切れが良く柔らかいのでおだんごとしてそのまま食べるのはもちろん、ぜんざいやフルーツポンチなどに入れてアレンジするのもおすすめですよ。

味付けも自由自在で、定番のみたらしやあんこ、きな粉はもちろん、黒蜜をかけて和風スイーツ風にしても。今回はレンチンで作れるみたらしのタレを合わせてご紹介します。

10月といえばお月見の季節。「おだんを作ってみたいけど大変そう……」と感じる方にも、このうどんだんごならチャレンジしやすいと思います。手作りおやつというと、つい気負ってしまいがちですが、身近な材料で簡単にできるものがひとつあるだけで気持ちがラクになります。ぜひこの機会に作ってみてください。

モチモチ食感！うどんだけで作るおだんご

〈材料〉2〜3人分

[おだんご]

・ゆでうどん(袋のうどんがおすすめ) 1袋

[みたらしのタレ]

・砂糖 大さじ2

・水 大さじ2

・醤油 大さじ1

・みりん 大さじ1

・片栗粉 大さじ1/2

〈おだんごの作り方〉

【1】ゆでうどんを袋の上からよく揉んで、形がなくなりひとまとまりになるまでしっかりこねる。

【2】うどんの形がなくなりひとまとまりになったら平らに伸ばし、袋の上から包丁などで適当な大きさにカットする。この大きさがそのままだんごの大きさになる。

【3】【2】を丸めたら、沸騰したお湯に入れて2〜3分茹でる。※この間にみたらしのタレを作ってもOK。

【4】だんごをザルにあけて水気を切り、器に盛ってみたらしのタレをかけたらできあがり。みたらし以外にお好みの味付けで食べてももちろんOK。

〈みたらしのタレの作り方〉

【1】すべての調味料を耐熱容器に入れてしっかりと混ぜたらレンジ600wで40秒ほど加熱する。

【2】一旦取り出して混ぜ合わせたら、再度レンジ600wで20秒ほど加熱し、全体にとろみがついたら完成（とろみがつくまで10秒ずつ加熱を足して様子を見てください）。

