連休で外食やごちそうが続き、そろそろ胃も体も疲れがピーク…。そんなGW後半は、頑張らずに作れる「ずぼら飯」が一番のごちそうです。今回は、包丁を使わない・鍋ひとつ・フライパンひとつでパパッと完成する、味のタイプもバラバラな絶品3選をご紹介。連休最終日でも、これならキッチンに立つのが億劫になりません。No.1 包丁を使わずできる！具だくさん豚汁連休疲れの体にまず食べてほしいのが、栄養満点の豚汁。包丁を一切使わ