ココス×ちいかわ コラボメニュー販売やグッズのプレゼント企画など実施【ココスへようこそ!おいしいってしあわせキャンペーン】

ココスジャパンは、2025年10月16日から12月10日までの間、人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボレーション企画『ココスへようこそ!おいしいってしあわせキャンペーン』を、全国のココス店舗(空港店舗を除く)で実施する。キャンペーンは全4弾構成で、描き下ろしイラストを使用した限定メニューの販売やグッズのプレゼント企画、一部店舗では店内装飾などを実施する。

※記事中に記載の価格はすべて税込表記。

〈コラボメニューを販売〉

キャンペーン期間中、ちいかわの世界観をイメージしたコラボメニューを全4弾に分けて販売する。キャラクターをモチーフにした包み焼きハンバーグやデザートなどを展開し、制服姿のキャラクターが描かれたオリジナルピックを付けた。注文は1人1食まで。ピックもしくはホイルカッターがなくなり次第、販売を終了する。

【第1弾販売商品】10月16日10時〜10月29日

◆「ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ」1,859円

トマトクリームソースと白いステッペンチーズで“ちいかわ”をイメージした。たこさんウインナー、ブロッコリー、ほうれん草、コーンをトッピングした。さすまた風ホイルカッター付き。

ココス×ちいかわ「ちいかわのトマトクリーム包み焼きハンバーグ」

◆「うさぎのツル〜ッとプリンパフェ」1,309円

オレンジが香るCoCoプリンにマンゴーソース、かき氷、パンナコッタ、マンゴーゼリーを重ねた。

ココス×ちいかわ「うさぎのツル〜ッとプリンパフェ」

【第2弾販売商品】10月30日10時〜11月12日

◆「ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ」1,859円

ジューシーなハンバーグに、ホワイトソースとステッペンチーズ、スモーキーな香りの燻製ベーコンを合わせた。ハチワレのおもてなし料理をイメージし、きのこと豆苗をトッピングしている。さすまた風ホイルカッター付き。

ココス×ちいかわ「ハチワレのクリームソース包み焼きハンバーグ」

◆「モモンガのピーチパフェ」1,309円

桃のコンポートと、モモンガをイメージしたブルーベリーソース、ブルーベリーゼリー、ラズベリーマカロンを使用。もっちりとしたパンナコッタと、サクサクのクラッシュパイによる食感の変化が楽しめる。

ココス×ちいかわ「モモンガのピーチパフェ」

【第3弾販売商品】11月13日10時〜11月26日

◆「うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」1,859円

うさぎをイメージしたバターチキンカレーの包み焼きハンバーグ。ジューシーなハンバーグに、マイルドなカレーソースとモッツァレラチーズ、チキンやかぼちゃなどを加え、食べ応えのあるメニューに仕上げた。討伐棒風ホイルカッター付き。

ココス×ちいかわ「うさぎのバターチキンカレー包み焼きハンバーグ」

◆「至上の一服!ラッコのイチゴパフェ」1,309円

ラッコの好物･イチゴパフェをココス流に再現した。イチゴのロールケーキやイチゴかき氷、イチゴソース、イチゴゼリーに、パンナコッタを合わせ、イチゴミルクのような味わいとした。トップには、ハート形のチョコを飾り付けている。

ココス×ちいかわ「至上の一服!ラッコのイチゴパフェ」

【第4弾販売商品】11月27日10時〜12月10日

◆「ご褒美☆ハンバーグデミオムライス」1,529円

作中に登場する巨大なオムライスをココス流にアレンジした。ケチャップライスに、ジューシーなハンバーグ、濃厚なチェダーチーズ、スクランブルエッグを重ね、“巨･オムライス”のフォルムを再現。デミグラスソースのコクとベシャメルソースのまろやさに、トマトケチャップの程よい酸味がアクセントとなっている。

ココス×ちいかわ「ご褒美☆ハンバーグデミオムライス」

◆「くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ」1,309円

くりまんじゅうをイメージした大人な味わいのパフェ。ほろ苦いコーヒーゼリーに、まろやかなパンナコッタと濃厚なチョコプリンを合わせ、ビターな風味と優しい甘さを組み合わせた。トップには栗渋皮煮をトッピングしている。

ココス×ちいかわ「くりまんじゅうのビターなチョコレートパフェ」

〈対象メニュー注文でコラボグッズをプレゼント〉

コラボメニューのほか、コラボグッズ付き対象メインメニュー、コラボグッズ付き限定価格メニューを1品注文すると、「ココスオリジナルコラボグッズ」がランダムで1つプレゼントされる。グッズは数量限定で、なくなり次第終了。

なお、対象メニューの注文は1人4食まで。テイクアウト不可。

【ココスオリジナルコラボグッズ】

オリジナルコラボグッズは、全4弾に分けて配布される。各期間、ちいかわ･ハチワレ･うさぎ･モモンガ･くりまんじゅう･ラッコの全6種のうち、いずれか1つがランダムでプレゼントされる。

•第1弾(10月16日〜10月29日):巾着(約W11.0×H14.0cm)

•第2弾(10月30日〜11月12日):ミニタオル(約W20.0×H20.0cm)

•第3弾(11月13日〜11月26日):スライドケース(約W4.0×H7.0×D1.5cm)

•第4弾(11月27日〜12月10日):ソフビ人形(約W4.1×H5.0cm以内)

※グッズは数量限定。なくなり次第終了。

ココス×ちいかわ オリジナルコラボグッズ

【コラボグッズ付き対象メインメニュー】

前半期間:10月16日10時〜11月12日

･「ビーフハンバーグステーキ」1,089円

･「ココスのハンバーグ145g&海老フライ」1,089円

･「魚介のスープパスタ」1,199円

･「ココスのビーフカレー」1,089円

ココス×ちいかわ コラボグッズ付き対象メインメニュー 前半期間

後半期間:11月13日10時〜12月10日

･「ハンバーグ110g&広島県産牡蠣フライ」1,045円

･「きのこクリームのハンバーグ」1,045円

･「ベーコンのカルボナーラ」979円

･「海老とかぼちゃのあふれクリームドリア」1,199円

ココス×ちいかわ コラボグッズ付き対象メインメニュー 後半期間

【コラボグッズ付き限定価格メニュー】

販売期間:10月16日10時〜12月10日

･「オリジナルスリーブ付きCoCoプリン」759円

数量限定のコラボ限定オリジナルデザインのスリーブ付き。スリーブがなくなり次第、販売終了。

･「サーモン小丼〜みそ汁付き〜」759円

･「ピッツァマルゲリータ」759円

･「鶏の唐揚げ」759円

･「ガトーショコラ」759円

･「CoCoプリン」759円

オリジナルデザインのスリーブは付属しない。

･「彩り野菜のグリーンサラダ」649円

･「ほうれん草とベーコンのバターソテー」649円

･「ミニ!カリカリポテト」649円

･「コーヒーゼリー」649円

･「白玉クリームあずき」649円

対象メニュー注文者を対象に、抽選で200人に「ココスオリジナルドールハウス+ソフビ人形6種セット」が当たるWEBキャンペーンを実施。ドールハウスはココス店内を再現した仕様で、制服姿のキャラクター人形6種セットが付属する。

【応募方法】

ココス公式アプリ「ココウェブ」に登録のうえ、レシートのQRコードから応募ページにアクセス。「ココウェブ」にログインし、応募フォームに「応募コード」と「レシートNo.」を入力すると、その場で抽選結果がわかる。

【レシート印字期間】

10月16日10時〜12月11日5時59分

【応募期間】

10月16日10時〜12月17日23時59分

ココス×ちいかわ オリジナルドールハウス+ソフビ人形6種セット

ココス公式Xアカウント(@cocos_campaign)では、抽選で「ココスオリジナルミニのぼり」が当たるフォロー&リポストキャンペーンを全4弾実施。各弾につき25人、計100人に当たる。

【キャンペーン期間】

第1弾:10月16日〜10月22日

第2弾:10月30日〜11月5日

第3弾:11月13日〜11月19日

第4弾:11月27日〜12月3日

【景品内容】

第1･3弾:ココスに集合!Verデザインのミニのぼり

第2･4弾:ココスへようこそ!Verデザインのミニのぼり

ココス×ちいかわ オリジナルミニのぼり

〈一部店舗ではラッピング装飾やグッズ販売も〉

キャンペーン期間中、東京都･平和台店では、店舗全体をちいかわ仕様にラッピング。仙台長町店(宮城県)･名古屋東茶屋店(愛知県)･城東今福店(大阪府)･大橋店(福岡県)の4店舗では、ちいかわたちの特別パネル展示のほか、のぼり･ポスターなどの装飾を実施する。さらに一部店舗では、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコのスタンディパネルを展示している。

ココス×ちいかわ スタンディパネル 全6種

また、キャンペーン期間中、装飾店舗･展示店舗では、オリジナルグッズを販売する。いずれも数量限定で、なくなり次第終了。

◆「ココス限定!オリジナルラバーキーホルダー(ランダム全6種)」605円

サイズ:W3.9×H5.2cm以内

購入制限:1人6個まで

ココス×ちいかわ オリジナルラバーキーホルダー 全6種

◆「ココス限定!オリジナルキルティング風ポーチ」1,980円

サイズ:W18.0×H14.0×D4.0cm以内

購入制限:1人1個まで

ココス×ちいかわ オリジナルキルティング風ポーチ

■「ココスへようこそ!おいしいってしあわせキャンペーン」特設サイト