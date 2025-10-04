AIが「超格差社会」を生み出す。じゃあ人間は何をすればいいのか。

技術革新がもたらす分断

現代社会では、「努力すれば報われる」という物語が崩れつつあります。

その背景にあるのが、加速度的に進む「超格差社会」の到来です。

経済的な格差だけでなく、教育、健康、情報アクセスといったあらゆる面での格差が拡大しています。

本記事では、その背景と私たちが取るべき姿勢を考えます。

デジタル化やAIの進展は、多くの恩恵をもたらしましたが、同時に格差を広げる要因にもなっています。

高度なスキルを持つ人は新しい産業でチャンスをつかむ一方、従来型の仕事しか経験していない人は置き去りにされやすいのです。

テクノロジーが「勝者」と「敗者」を明確に分ける構造を加速させています。

教育格差と再挑戦の困難さ

教育の格差も深刻です。

質の高い教育を受けられる環境にある人は、よりよいキャリアを築きやすくなります。

一方で、環境に恵まれない人が後からスキルを習得するには、莫大なコストや時間が必要です。

学び直しの機会が十分に整備されていない社会では、格差が固定化しやすくなります。

グローバル化と生活水準の差

グローバル経済は豊かさをもたらす一方、地域や個人間での差を拡大しました。

都市部では高収入の仕事が集中する一方、地方では雇用機会が限定される。

さらに、生活コストの上昇が格差を広げ、若者の将来設計を困難にしています。

こうした構造は一国だけでなく、世界規模で同時進行しているのです。

技術革新、教育格差、グローバル化などの要因が重なり、現代社会は「超格差社会」へと進んでいます。

これは個人の努力だけでは覆せない構造的な問題です。

だからこそ、焦らず自分の持ち場で小さな積み重ねを続ける「ゆるストイック」な姿勢が重要です。

環境に翻弄されるのではなく、自分にできることを淡々と実践し、ゆるストイックに生きましょう。

