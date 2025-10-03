ジョイントマットだけじゃ、ダメ？アパートの“子どもの足音”対策、最終手段とは【ママリ】

子どもがうるさいとアパートの住人から苦情

一歳半の息子が家中を走り回ってて

騒音のクレームきてて

アパート住みの方どうしてますか？？



我が家は親戚のアパートに住んでるので、たまたま空いた部屋が3階だったので3階に住んでます。

クッションマットはリビングだけ引いてます😩😩

夜は早く寝かせて、休日は外に出かけるしかないですよね。 出典：

qa.mamari.jp

小さい子どもが泣いたり騒いだりするのは仕方のないこと。しかしそれを理解してほしくても、周辺から苦情がくる場合もありますよね。アプリ「ママリ」には家中を走り回る息子がうるさいとアパートの住人からクレームがきたという投稿がありました。投稿者さんは3階に住んでいて、マットを敷くなど対策をしているといいますが、それでも住人から苦情がきているそう。

小さい子どもが騒いだり走り回ったりするのは当たり前のこと。周りに迷惑がかからない環境ならいいのですが、アパートなどでは対策が必要になります。投稿者さんもできる対策はしているものの、クレームが来てしまったそう。



まだ1歳半の子どもに静かにしてもらうなんて至難の業。投稿者さんは子どもの騒音についての対策で、なにか良い解決方法はないか教えてほしいといいます。

子どもの騒音にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられました。



その中に、投稿者さんと同じ経験をされた方で「一軒家に引っ越す」というコメントがありました。

マット引いても騒音は防げないため、ある程度子供に制限はかけないといけないと思うので、我が家は一軒家に引っ越します😭子供にのびのび遊んで欲しくて...

友達でも騒音トラブルで精神的ストレス感じてる人多いです😭 出典：

qa.mamari.jp

騒音を気にしなくてもいい一軒家に引っ越す、という意見がありました。この方は、子どもも自分もストレスがたまらないように一軒家に住むことにしたそう。投稿者さんもクレーム対応でストレスを感じているかもしれず、さらに小さい子どもに制限をかける生活を続けるのはつらいでしょう。それなら引っ越しをした方が精神的に楽になるかもしれませんよね。



実は投稿者さんは、これから家を建てる予定があるとのこと。現在は義両親と話し合いをしている最中だそうです。そんな投稿者さんに対して、「子どもの1年は重要」だというコメントがありました。

その義理両親との話し合いもまた体力使いそうですね😭💦

素敵な場所で素敵なお家が建つといいですね😭



わかります..!近所付き合い大事😭

お金で解決できるのなら引っ越して、そこでのびのび遊ばせましょう！！

子供の一年は、重要ですから😇 出典：

qa.mamari.jp

アパートの騒音問題でまわりに気を使って親がストレスを感じていると、子どもに影響が出る可能性も。子どもの成長はあっという間です。



その貴重な時間を穏やかに過ごし、我が子との時間を無駄にしないためにも、もし可能であれば環境を見直すことが一つの方法かもしれません。

子どものために環境を変えるのも解決法の1つ

子どもを叱って静かにさせても、それは一時的な対応にすぎず、アパートの騒音問題そのものの解決にはつながりません。むしろ子どもに過度な負担をかけてしまうことにもなりかねません。



根本的な解決を考えるなら、引っ越してクレームの心配が少ない環境に移ることが一番の方法でしょう。もちろん、すぐに実行するのは難しい場合もありますが、「子どものため」と考えれば家族も前向きに協力してくれるのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）