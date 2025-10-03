来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１０月６日



１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１８：００ ユーロ・小売売上高

※中国，台湾，韓国市場が休場



◇１０月７日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１５：００ 独・製造業新規受注

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

２１：３０ 米・貿易収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中国，香港，韓国市場が休場



◇１０月８日



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：００ 独・鉱工業生産

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・１０年物国債入札

※中国，韓国市場が休場



◇１０月９日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物利付国債の入札

１５：００ 独・貿易収支

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２３：００ 米・卸売売上高

※米・３０年物国債入札

※韓国市場が休場



◇１０月１０日



０８：５０ 日・国内企業物価指数

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議

※台湾市場が休場







◎決算発表・新規上場など



○１０月６日



決算発表：きょくと<2300>，カルラ<2789>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，メディ一光Ｇ<3353>，不二越<6474>，ニューテック<6734>，ハイデ日高<7611>，壱番屋<7630>，薬王堂ＨＤ<7679>，三陽商<8011>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，ジャパニアス<9558>

※東証グロース上場：ムービン・ストラテジック・キャリア<421A>



○１０月７日



決算発表：サカタタネ<1377>，サンエー<2659>，タビオ<2668>，パルＨＤ<2726>，サーラ<2734>，わらべ日洋<2918>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，ノート<5243>，三協立山<5932>，中北製<6496>，ライフコーポ<8194>，スローガン<9253>

※名証ネクスト上場：ウリドキ<418A>



○１０月８日



決算発表：ＫＧ情報<2408>，ＡＢＣマート<2670>，アイケイＨＤ<2722>，ウエルシア<3141>，アズ企画設計<3490>，コメダ<3543>，ＷＮＩウェザ<4825>，ベル２４ＨＤ<6183>，ライトオン<7445>，マニー<7730>，タカキュー<8166>，グランド<9720>，ミニストップ<9946>

※東証スタンダード上場：サイプレス・ホールディングス<428A>



○１０月９日



決算発表：オプロ<228A>，ドーン<2303>，アルバイトＴ<2341>，トレファク<3093>，ＵＳＭＨ<3222>，セブン＆アイ<3382>，東海ソフト<4430>，久光薬<4530>，トーセ<4728>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，エヌピーシー<6255>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，スリーエフ<7544>，スギＨＤ<7649>，シグマ光機<7713>，三光合成<7888>，東天紅<8181>，ＭｒＭａｘ<8203>，松屋<8237>，イオンＦＳ<8570>，ＢＳ１１<9414>，プログリット<9560>，乃村工芸社<9716>，ＣＳＰ<9740>，オオバ<9765>，吉野家ＨＤ<9861>，コックス<9876>，カンセキ<9903>，アルテック<9972>，ファストリ<9983>ほか



○１０月１０日



決算発表：Ｅ・ＪＨＤ<2153>，コシダカＨＤ<2157>，カネ美食品<2669>，キャンドゥ<2698>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ニッケ<3201>，ツルハＨＤ<3391>，アレンザＨＤ<3546>，大有機<4187>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ダイト<4577>，リソー教育Ｇ<4714>，北興化<4992>，ＱＰＳ研究所<5595>，マルゼン<5982>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，竹内製作所<6432>，古野電<6814>，アイドマＨＤ<7373>，良品計画<7453>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，リンガハット<8200>，近鉄百<8244>，フジ<8278>，エーアイテイ<9381>，歌舞伎<9661>，モリト<9837>，ベルク<9974>ほか



