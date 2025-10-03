1971年の「新婚さんいらっしゃい！」放送開始から今年で54年目。これまで5000組を超える新婚さんを迎え、お茶の間にたくさんの笑いを届けてきた。番組当初に出場した新婚さんは、今、結婚生活50年を数え、金婚式を迎えている。10月5日の放送では、そんな50年前に登場した新婚さんが2組、再び金婚さんとして登場！

1組目の金婚さんは、1976年6月に出場された、福岡県岡垣町にお住まいのご夫婦。毎朝2人でラジオ体操をしている、実に元気な71歳同士だ。出場案内の手紙や収録時の写真など、当時の資料をすべて大切に保管。この50年で人生も変化し、子どもが2人、孫が5人、ひ孫も今年8月に誕生し、13人の大家族になった。

放送をカセットテープに録音していたそうで、朝日放送テレビにも残っていない貴重な音声を、長男夫婦と19歳の次男とで聴いてみることに。高校の文化祭でロックを歌っていた夫に一目惚れした妻が猛アタック！見事射止めたものの、結婚後は「釣り上げた魚にエサはあげません」と一蹴し、長男一家も大笑い。しかし現在は「普段から世話を焼いてくれる」と夫もご満悦だ。

スタジオで伺った夫婦円満の秘訣は「ふれあい」。妻のやわらかい二の腕やお尻を触ると胸がキュンとするんだとか。

ここで「ある方からコメントが」とVTRで登場したのは、前MCの桂文枝師匠！「貴重なテープが残っていて良かった」と喜び、「妻が声をかけていなかったら今はない。悔いのない人生を送ることは素晴らしい」と称賛する。今後の幸せに向けて、「主人が元気になるなら、二の腕もイヤですが許します」と仲睦まじく幕を閉じた。

2組目は、1974年4月に出場された、京都府木津川市のご夫婦。築36年、なんと10DKの一軒家に2人で暮らしている。朝昼晩の食事以外は別行動だそうで、妻は週3卓球、週1麻雀、時々体操と実にアグレッシブ。デイサービスの送迎も手がける夫は、毎日大好きなビールを飲んでのんびり過ごしている。

出場のきっかけは、「夫が桂三枝（現・文枝）に似ているから」と夫の妹が勝手に応募したこと。しかし妻もファンだったため勇気を出したところ、実物は「垢抜けていてオーラが違う」と感動。MC梓みちよさんも「テレビで見るより綺麗」だったそう。

ビデオデッキが一般的でなかった50年前、電気店の友人が録画してくれていた。貴重な映像を、出演時にお腹の中にいた娘さんとお孫さん3人と一緒に視聴。23歳と22歳だった夫婦、「結婚して4カ月、妊娠8カ月」という、当時は珍しかった授かり婚にスタジオが驚いている。もともと妻と付き合っていた友人から「別れた」と聞き、「もらうで」と告白。三枝さんのファンだった妻も、「ちょっと似ている」ことで惹かれたという。

初めての口づけなど交際後のエピソードも語られ、孫たちも「50年前にタイムスリップしたみたいで新鮮」「意外にもおじいちゃんがかっこよかった」と大喜びだった。

スタジオで50年間の一番の思い出を訊ねると、約45年間、消防士として勤務した功績が認められ、2015年に危険業務従事者叙勲として瑞宝双光章を受章したことだと回答。長女が生まれてから2カ月後に父を亡くした夫は、消防士を辞めて家業の酒店を継がなければと考えたが、「私が継ぐ」と妻が娘をおんぶしながら配達・集金に駆け回ってくれたのだという。

夫婦円満の秘訣は、「正しい夫婦ゲンカ」。お互い言いたいことを言い、ストレスを抱えない話し合いが大事だと語る。

文枝師匠は現在の2人の写真を見て、「ご主人は私より間寛平さんに似てきた」と一言。幼い頃、火事に遭った経験から消防士に対して尊敬の念があるそうで、「叙勲を受けて素晴らしい人生。お2人が私にとってもいい思い出になった」と語ってくれ、2人も「まだまだ頑張って生きないと」と力を込めた。

そして金婚式のお祝いとして、50年前にもあったあの名物コーナー「ペアマッチ」が復活！ 16枚のパネルの中から2枚を指定し、同じ賞品を当てる絵合わせゲームだ。その中には2組が今欲しい賞品を用意。各夫婦が1人ずつ、先行と後攻に分かれて挑戦する。50年前にも、それぞれ計4つと計5つの賞品を獲得した強運カップル同士。しかし前代未聞！大波乱のペアマッチが巻き起こる…！

MC藤井隆・井上咲楽の『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。10月5日は1時間スペシャルで特別企画をお送りする。

「新婚さんいらっしゃい！」では出場希望の新婚さん・スタジオ収録の観覧者を大募集！

