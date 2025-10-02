Í³¿¡õÏ¯´õ¤¬²÷Åê¡¢NHK¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¥Í¥Ã¥È¶¦´¶¡¡¡Ö¸À¤¦ÄÌ¤ê¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¥ì¥Ã¥º¤ÈWCSÂè2Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ç8-4¤Ç¾¡Íø¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤¬7²óÅÓÃæ9Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£6²ó¤ÏÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤®¡¢NHK-BS¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾®ÁáÀîµ£É§»á¤â»×¤ï¤º¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡×¤ò¶½Ê³µ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡3-2¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿6²óÉ½¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤³¤³¤Þ¤Ç1°ÂÂÇ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤À¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢Ìµ»àËþÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£4ÈÖ¥Ø¥¤¥º¤òÍ·¥´¥í¡¢5ÈÖ¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤êÍº¶«¤Ó¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤òºÆ¤Ó¥«¡¼¥Ö¤Ç»°¿¶¤Ë¡£»³ËÜ¤ÏËÊ¤¨¡¢µå¾ì¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡NHK-BS¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾®ÁáÀî»á¤âÌµ»àËþÎÝ»Â¤ê¤Ë¾×·â¡£¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤¬»°¿¶¤¹¤ë¤È¶½Ê³¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¡Ä¡ª¡×¡£¤½¤Î¸å3ÉÃ¤Û¤ÉÄÀÌÛ¤·¡¢¡ÖÎ®ÀÐ»³ËÜÅê¼ê¤Ç¤¹¡×¡Öº£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤Ç»³ËÜÅê¼ê¤°¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È·ã¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô3¿Í¤òÌµ°ÂÂÇ2Ã¥»°¿¶¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£¾®ÁáÀî»á¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ïº£¤ä¤Ï¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤òº´¡¹ÌÚ¤¬9²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¾®ÁáÀî»á¤ÎÈ¯¸À¤Ë¶¦´¶¡£¡Ö²òÀâ¤Î¾®ÁáÀî¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¹¤´¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ°ì¸À¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤Í³¿¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¾®ÁáÀî¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤ÎµßÀ¤¼ç¤À¤Í¡×¡Ö¾®ÁáÀî¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ëÄÌ¤ê¡¢º£¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Î¡¼¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤òÎ¿¤²¤ëÅê¼ê¤ÏÍ³¿¤À¤±¤è¤Í¡×¡Ö¾®ÁáÀî¤µ¤óÂç¶½Ê³¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë