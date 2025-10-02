大切な歯を守るために、日々お家でできるセルフケアをサポートしてくれるアイテムを編集部が厳選！ 自分に合った機能性の高いアイテムをセレクトして、効率的にコツコツとお手入れすることが大切だ。

正しい磨き方に導いてくれるサポート体制がハンパない!!

パナソニック

音波振動ハブラシ ドルツEW-DT73

実売価格3万5640円

約1mm幅の微細な振動、隅々まで入り込む極細毛、奥まで届く薄型ヘッドを採用で、歯周ポケットに潜むプラーク（歯垢）を除去。２方向の高速振動を実現した「W音波振動」が、歯間まで立体的にアプローチする。

SPEC●振動方式：W音波振動●振動数：ヨコ約３万1000/分ブラシストローク、タタキ約１万2000/分ブラシストローク●充電時間：約３時間（フル）、約２分（６分間クイックチャージ）●モード：６●おもな機能：防水設計 IPX7、コース記憶機能、磨き角度センサー●サイズ／質量：W290×H241×D33mm（約）／約110g

↑歯茎ケア、プラーク除去、ステインケア（※１）が叶う新開発の「トータルケアブラシ」を含む４種のブラシを付属。

※１：ステインとは、コーヒーやお茶などが歯面に付着してできる着色汚れです。生まれながらの歯の色を白くしたり、加齢による歯の黄 ばみ、変色した歯の色を白くすることはできません。

↑歯周ポケットみがきに適した45度に近づくと、ライトリングがブルーに光り正しいブラッシングをサポート。

【impression】本体＆アプリで適切なみがき方をアシスト！

「自分に合った適切な磨き方をカスタマイズできるだけでなく、ライトリングが正しくみがくためにサポートしてくれます！ ブラシヘッドが薄型で奥まで届くのも◎」（編集部）

４方向に広がる水流が歯と歯茎の間の汚れまで洗い流す

フィリップス

フィリップス ソニッケアー パワーフロッサー3000

実売価格2万700円

４方向のノズルから出るＸ型水流で歯間の汚れを洗い流し、デンタルフロスの最大3倍の歯垢を除去（※２）。タンクを取り外し水を入れてセットするだけなので、給水も簡単だ。防水機能も搭載しているので、入浴時も使える。

※２：フィリップス ソニッケアーパワーフロッサー3000の強さ8でカドストリームノズルを使用し手磨きと併用時／フロスと手磨きの併用時と比較（個人差があります）。

SPEC●タンク容量：550ml●モード：クリーン、ディープクリーン●ノズル：スタンダード、カドストリームの２種類●強さ：10段階●サイズ／質量：W135×H185×D90mm

↑「カドストリームテクノロジー」が、6mmもの深い歯周ポケットから歯垢を最大99％除去する。

【impression】寝起きの、口の中の嫌な感じが軽減できて、爽快な洗い心地

「歯みがきの＋αとして、歯間と歯茎のお手入れに使用。洗浄できている実感があり、特に朝の口の中の嫌な感じがスッキリします。水量も十分で、タンクが取り外しできるのも◎です」（編集部）

ヤーマン

YA-MANオーラルリフト

一般販売予想価格3万3000円

ヘッドの裏側にステンレス電極を搭載。EMSで口腔内から表情筋を刺激し、歯磨きと一緒に表情筋のインナーマッスルを鍛えられる。電動歯ブラシとしては約３万2400回/分の超高速振動と独自形状により、汚れを除去できる。

SPEC●電気供給方式：充電式●モード：EMSレベル調節6段階、SONIC（振動のこと）レベル調節2段階●付属ヘッド：クリーン歯ブラシヘッド、シリコン歯茎ケアヘッド●サイズ／質量：φ25×H160mm／約88g

↑EMSは口腔内からの深層表情筋の刺激に適したプログラム波形を採用。口の中は水分があり、電気を通しやすい。

↑ヘッド裏側の電極が歯磨き時に口の中から表情筋にアプローチ。フェイスラインのリフトケア（※３）ができる。

※３：EMS機器による筋力トレーニングを行うこと。

【impression】“口の中からEMS”は新発想！唾液が出てデイリーケアにも◎

「使っているときに唾液がたくさん出てきます！ 『シリコン歯ぐきケアヘッド』も付属で、ミドルエイジの毎日のオーラルケアに役立ってくれそうです」（編集部）

384本もの繊維が水分で広がり嫌な汚れをごっそりと除去！

オーラルケア

フロアフロス（45m）

実売価格726円（歯科専売品）

唾液や摩擦でフワッと広がるデンタルフロス。うねる加工が施された384本もの繊維を結集させて１本のフロスになっており、歯間に入れるとそれが広がる仕様だ。歯茎を傷つけることなく汚れや細菌をごっそりと絡め取ることができる。

↑唾液の水分や摩擦によって繊維が歯間でフワっと広がり、汚れを絡め取る。

【impression】歯間で広がった繊維が汚れをガッツリ絡め取る！

「“水分を含むと広がる”というのが気になり使ってみましたが、気持ちイイほど汚れが取れます！ 歯間だけでなく歯茎の汚れも落とせるそうなので、歯周病予防に取り入れたいです」（編集部）

超薄型ヘッドと長いネックですみずみまでブラッシング

ライオン歯科材

DENT.MAXIMA（デント マキシマ）

418円

（歯科専売品）

「DENT.MAXIMA」はしっかりと角度をつけやすい、2.6mmの超薄型ヘッドを採用した歯ブラシ。狭い口内をすみずみまで磨ける。毛の硬さは３種類。

↑ネック部分が65mmと一般的な歯ブラシよりも長く、奥歯にもラクに行き届く。

歯周病と虫歯予防ができる泡立ちが少ないジェル

ライオン歯科材

Systema SP-Tジェル

（歯科専売品）

（医薬部外品）1650円

４つの薬用成分配合の「Systema SP-Tジェル」は細菌の塊を殺菌し、歯茎の防御力を高め歯周病を予防。高濃度フッ素（1450ppm）配合（※4）で、虫歯も防げる。

※4：本製品の6歳未満のお子様へのご使用はお控えください。

↑研磨剤無配合で、やさしく・じっくりとブラッシングできる。

【impression】超薄型ブラシと泡立ちが少ないジェルで歯磨きタイムが充実

「MS（ミディアムソフト）を愛用。薄型ヘッドは歯と歯茎の境目に毛先を当てやすく、満足のいくブラッシングができます。持ちやすいラバーグリップもお気に入りポイント。SP-Tジェルは泡立ちが抑えられていてじっくり磨けて、歯がすっきりツルツルに！」（編集部）

歯間にアプローチしやすい７サイズの豊富なラインナップ！

ライオン歯科材

DENT.EX 歯間ブラシ

各550円（歯科専売品）

Ｌ字型ネックと持ちやすいハンドルで挿入角度を調整しやすく、奥歯もラクにブラッシング可能。ブラシ部分は超合金SAワイヤー採用で埋め込み部が細長くカバーされ弾力性があるため折れにくく、耐久性が高い。

【impression】ブラシが強くて折れにくく前も奥もラクにブラッシング

「歯医者さんで自分に合ったサイズ（赤の４S）を教えてもらって愛用しています。持ち手も長くて様々なアングルからブラシしやすい！ ブラシがすぐ折れることもありません」（編集部）

ヒト由来の乳酸菌で口内を浄化する新感覚のお口ケア

ジェクス



L8020乳酸菌使用

新ラクレッシュ マイルド マウスウォッシュ 450ml

実売価格990円

虫歯になったことのない健康な人の口腔内から発見されたヒト由来の乳酸菌「L8020乳酸菌（※5）」を配合。殺菌剤不使用（※6）で口の中を浄化し、口臭や嫌なネバネバ感を防ぐ。



※5：乳酸桿菌/コメ発酵物（清掃剤）。

※6：エタノール・CPCを含みません。ただし、二次汚染を防止するため保存剤を使用しています。

【impression】ヒリヒリせずに洗浄できてすっきり清潔に！

「ほど良い清涼感で、口の中のネバリなどの不快感が軽減される気がします。口の中で痛くなるようなヒリヒリを感じない低刺激タイプで、アップルミントの香りも良いです」（編集部）

嘔吐反射強めでも使いやすい！すっきりと清潔に舌みがきできる

ののじ株式会社

ソフト舌クリーナー 「舌も！」 専用ケース付き

実売価格660円

適度な弾力を持つエラストマー素材の３枚ブレードを採用し、“オエッ”となる不快感を軽減。ボディがスリムで無理なく舌の中央部にフィットし、舌苔をすっきりと落とせる。専用ケース付きで、出先でも手軽に舌ケアができる。

↑１枚目のブレードで舌の表面のヒダの方向を整え、２〜３枚目のブレードで舌苔を掻き取る。

【impression】ソフトな力で汚れが掻き出せて、手入れもラク

「絶妙なしなりがあり、グリグリ力を加えずとも舌の汚れがすっきり！ 水ですすぐだけで汚れを落とせて手入れもラク。個人的にはブラシタイプよりも使いやすいです」（編集部）

